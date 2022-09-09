Ставки выше - риски больше? Как банки формируют кредитные и депозитные программы

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Рекламные объявления в интернете и на билбордах от банков зачастую пестрят привлекательными предложениями: потребительские кредиты по ставкам от 5%, а вознаграждения по депозитам - от 10% годовых. Выглядит это очень заманчиво, однако на деле обозначенные в рекламе зачастую можно «заслужить» только при выполнении некоторых условий. «Комсомолка» разобралась, как формируются банковские ставки, и как выбрать действительно выгодные программы.

КРЕДИТЫ

В основном процент годовых складывается из двух факторов: ключевая ставка Центробанка и риск невыплаты кредита. Сейчас она составляет 8%, и ни один банк не предложит процент ниже (если это не льготная госпрограмма). Финансовым учреждениям это попросту невыгодно, поскольку при равном или меньшем проценте банк ничего не заработает на кредитовании. Когда ключевая ставка падает, снижаются и ставки по кредитам в банках. Так, банк РНКБ уменьшал процент годовых по кредитам несколько раз за текущий год. Теперь клиенты могут взять наличные под 9,9%, при этом условия кредитования прозрачны - никаких дополнительных скрытых платежей или комиссий платить не потребуется, и с каждым месяцем объем кредитования на полуострове растет.

От невыплаты кредита банк, как правило, страхует себя повышенными процентными ставками. Если потенциальный заемщик не является зарплатным клиентом и хочет взять крупную сумму в долг, ставка будет выше. Для держателей зарплатных карт и тех, кто получает пенсию на карту банка ставки ниже, ведь банк все знает о доходах заемщика и больше уверен в его платежеспособности.

Чтобы привлечь внимание, в рекламных объявлениях указывают минимальный процент. Но на практике клиенты сталкиваются с подводными камнями в виде обязательного оформления страховки, покупки дополнительных банковских продуктов или же выполнения других условий. Например, страховка, предложенная банком, может стоить 15-20% от суммы кредита. Кроме того, на рекламном билборде может быть указана ставка за первый месяц пользования кредитом, а со второго она значительно увеличится. А еще некоторые финучреждения показывают в рекламе только тот процент, который могут предложить только при условии крупных трат по карте этого банка за месяц.

Перед тем, как подписать договор, обратите внимание на итоговую сумму, которую нужно будет вернуть банку - это полная стоимость кредита. В правом верхнем углу всегда указывается реальная процентная ставка, размер основного долга (тело кредита) и сумма переплаты, которая складывается за счет комиссий и процентов.

ДЕПОЗИТЫ

Размер ключевой ставки Центробанка напрямую влияет и на процент годовых, которые предоставляют банки. Чем выше ставка, тем больше проценты по вкладам. Но как только ставка снижается, условия по депозитам становятся менее выгодными.

На депозитные условия напрямую влияет длительность вклада. Чем дольше средства находятся в банке, тем больший процент вы получите. Кроме того, учитывается и возможность снятия/пополнения депозитного счета. Если это не предусмотрено, ставка тоже может быть выше. Так, клиенты РНКБ могут рассчитывать на выгодные условия по депозитам (до 7,38%) при открытии вклада «Максимальный». При этом снимать деньги (за исключением процентов по вкладу) и пополнять счет нельзя на протяжении всего срока, прописанного в договоре.

Также помните о том, что надежные финансовые учреждения с высоким рейтингом не предложат слишком высокие ставки по депозитам, в ином случае это должно насторожить. Помните, как представители финансовых пирамид привлекали вкладчиков? Указывалась сверхвысокая ставка - 40-50% годовых, плюс, людям обещали выплачивать проценты ежемесячно. Спустя несколько месяцев обманутые вкладчики полностью теряли вложения.

Неужели же рекламным объявлениям с высокими ставками по вкладам совсем нельзя верить? Можно, но нужно изучать все условия! Иногда банки выставляют акционные предложения, которые действуют во время небольшого промежутка времени, и нужно вовремя успеть вложить деньги.

Учитывайте еще и то, что в объявлении может быть указана максимальная ставка по депозиту, где действуют «лестничные» условия начисления процентов. В таком случае общий срок вклада делится на несколько периодов, во время которых действуют разные ставки. Тогда максимально выгодную ставку клиент получит не за весь срок действия договора, а за один небольшой период.

Возможно, указанную ставку могут получить только клиенты, оформляющие депозит на максимальный срок (3-5 лет) или же те, кто покупает дополнительные банковские продукты, тратит определенное количество денег в месяц по карте.

Чтобы положить сбережения на тех условиях, которые будут максимально привлекательными для вас, проконсультируйтесь с сотрудником банка и внимательно изучите договор перед подписанием. Хранить средства на депозите гораздо выгоднее, чем оставлять их дома «под подушкой».