Крупнейший крымский банк выдал больше 100 кредитов на газификацию домов

Фото: Архив "КП"

С июня текущего года на полуострове была запущена госпрограмма «Газификация населенных пунктов Республики Крым». С этого момента банк РНКБ выдал больше 100 кредитов на общую сумму больше 12 миллионов рублей. Льготная ставка по госпрограмме - 3%.

По условиям программы, жители Крыма могут взять кредит на газификацию домовладений. Однако есть несколько условий - кредит под 3% могут взять граждане РФ, которые являются собственниками домов на территории Крыма. Кредитные средства можно потратить как на покупку газового оборудования, так и на монтаж газовых сетей в доме и на придомовой территории. Максимальный срок кредитования - пять лет, заемщики могут взять до 160 тысяч рублей взаймы у банка, а льготники - до 200 тысяч рублей.

КСТАТИ

В Крыму также реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой можно оформить кредиты по ставке 5%. Подать заявку на кредит также можно в РНКБ. Основные требования к заемщикам — регистрация по месту жительства на сельских территориях. Средства можно потратить на покупку и монтаж оборудования централизованного и автономного электроснабжения, водоснабжения (в том числе на бурение скважин), водоотведение, отопление, газоснабжение жилых домов или помещений в газифицированных районах, а также на ремонт жилых домов.

Подать заявку на кредит можно дистанционно (официальный сайт, интернет-банк или приложение РНКБ) или же в отделении банка. Подробные условия кредитования, в том числе и по программам господдержки, смотрите на официальном сайте банка.