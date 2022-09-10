Ученые выяснили, что медуз у побережья Азовского моря в Крыму в этом году было меньше, а сами они были небольшими

Максимальная биомасса корнерота в сетях исследователей не превысила 780 килограммов. Фото: Азово-Черноморский филиал ВНИРО

Средняя плотность корнерота в Азовском море в августе этого года была ниже, чем в прошлом году. К таким выводам пришли ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Они провели исследование популяций медуз и похожих на них гребневиков, которые тоже состоят из желеобразной массы, но передвигаются при помощи ресничек.

- Если в 2021 году максимальная биомасса корнерота в одном замете лампары (сетное полотно) достигала 1,2 тонны, то в этом году была не больше 0,78 тонны, - сообщили в пресс-службе организации.

Учитывая, что корнерот – это теплолюбивая медуза, которая активно развивается только при температуре воды выше 25 градусов, а для нынешнего года была характерна затяжная весна и поздний прогрев моря, то ситуация вполне объяснима, отметили исследователи.

Этим летом, по данным ученых, медуз в Азовском море было меньше, чем прошлым. Фото: Азово-Черноморский филиал ВНИРО

Именно корнерот, по данным ученых, этим летом преобладал в водах Азовского моря. При этом, его распределение по акватории было крайне неравномерным, а отдельные экземпляры достигали в размере более полуметра и весили 10 килограммов. Правда, в Крыму встречались в основном небольшие медузы, но их было больше, чем в других районах моря.

- В центральной, восточной и северной частях Азовского моря численность корнерота была низкой, но при этом отдельные экземпляры достигали весьма значительных размеров – до 60 сантиметров в диаметре и более 10 кг веса. В западной и южной частях Азовского моря плотность корнерота была выше, но при этом популяция была представлена небольшими особями: размер отдельных экземпляров не превышал 20 сантиметров, а вес – 1 килограмм, - рассказали в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.

В целом, в состав желетелого планктона Азовского моря входят два вида медуз – корнерот и аурелия, и два вида гребневика – зоопланктофаг мнемиопсис и его хищник берое. При этом акватория Азовского моря не является местом их постоянного обитания. Каждый год эти организмы проникают сюда ранней весной через Керченский пролив из Черного моря и формируют в нем временные сезонные популяции.

Медуза, хамса и тюлька - главные пищевые конкурены. Фото: Азово-Черноморский филиал ВНИРО

Медузы между тем не имеют естественных врагов в южных морях России, а рост их численности ограничен только благоприятными условиями среды и наличием кормовой базы.

Как медузы, так и гребневик являются главными пищевыми конкурентами хамсы и тюльки. В конечном итоге они ухудшают условия нагула этих видов рыб и снижают их промысловые запасы. Правда, в последнее время, как отмечают участники экспедиции, в Азовском море наблюдается тенденция постепенного снижения численности гребневика.

Напомним, в августе море у берегов Щелкино буквально превратилось в кисель. Ученые не увидели в этом ничего необычного.

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