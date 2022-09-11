В Симферополе возле больницы имени Семашко микроавтобус столкнулся с легковушкой: пострадали восемь человек

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе днем 11 сентября произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях, а позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД Крыма.

Авария произошла около 13:20 возле новой больницы имени Семашко в крымской столице. Помимо правоохранителей, на место прибыли сотрудники МЧС и «скорой».

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях. Фото: AMS Симферополь

- Водитель автомобиля Mercedes Sprinter при перестроении допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, который двигался в сторону Джанкоя, после столкновения Mercedes Sprinter откинуло на автостоянку больницы, где он совершил наезд на стоящие транспортные средства, - рассказали в пресс-службе крымской полиции.

В результате аварии пострадали восемь человек - водитель легкового автомобиля и семь пассажиров микроавтобуса. Все они госпитализированы.

После столкновения микроавтобус откинуло на автостоянку возле больницы, он въехал в припаркованные автомобили. Фото: AMS Симферополь

На данный момент обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ялте произошло массовое ДТП перед автовокзалом

Столкнулись сразу несколько автомобилей (подробнее)