Гипнотизировали ведущего и находили человека в багажнике: как крымчане попали в «Битву экстрасенсов»

Крымчане прошли отбор среди двухсот претендентов. Фото: "Битва экстрасенсов"/Вконтакте

Сразу двое участников из Крыма попали в новый сезон знаменитого шоу «Битва экстрасенсов». Они прошли сложный отборочный тур, в котором свои уникальные магические способности демонстрировали около двухсот претендентов. Лина Джебисашвили из Симеиза и Сергей Пыжив из Джанкоя успешно справились с испытаниями и были приняты в основной этап проекта.

ЛИНА ДЖЕБИСАШВИЛИ

Медиум грузинского происхождения родилась в Крыму, но сейчас живет в Москве. 37-летняя ведьма Лина Джебисашвили верит в переселение душ и может сказать, кем был человек в прошлой жизни. Особым даром, как она говорит, ее наделил отец. Он умер, когда девочке было всего 7 лет.

- У меня татуировки его. Я его ощущаю. Он переродился и сейчас в другом теле. Он мне показал. Я его нашла, - рассказала медиум.

В качестве испытания участникам кастинга нужно было с помощью магических способностей найти живого человека в багажнике одной из тридцати машин. Не зная, где и кто спрятан, Лина четко двигалась по следам: сначала подошла к автомобилю, в котором приехала спрятанная девушка, а затем к авто, в багажник которого легла.

Участница из Крыма буквально металась от одной машины к другой, чувствуя энергетику незнакомого ей человека и в итоге дала правильный ответ. Причем это испытание ей пришлось пройти дважды, но уже с разными людьми - один из участников заподозрил подсказки в проекте.

Участница 23 сезона проекта Лина Джебисашвили из Симеиза. Фото: "Битва экстрасенсов"/Вконтакте

СЕРГЕЙ ПЫЖИВ

Гипнотизер из Джанкоя Сергей Пыжив утверждает, что умеет считывать информацию с фантомов живых людей. Он уже трижды пытался попасть на «Битву экстрасенсов», и в четвертый ему это удалось.

Чтобы пройти испытание багажником, Сергей погрузил в транс ведущего Илью Ларионова, который знал правильный ответ. Но заставить его показать нужный автомобиль и назвать другое имя гипнотизер так и не смог. Искать человека пришлось самому в трансовом состоянии, в которое Сергей погрузил себя сам.

- Я компетентный специалист в трансовых технологиях, - рассказал о себе житель Джанкоя.

Кроме испытаний багажником участникам 23 сезона проекта «Битва экстрасенсов» предстояло с завязанными глазами определить сидящего перед ними человека.

Первый выпуск программы нового сезона вышел в эфир 10 сентября.

Сергей Пыжив из Джанкоя. Фото: "Битва экстрасенсов"/Вконтакте

Напомним, «Комсомолка» писала о том, что документалист Борис Соболев, известный как автор резонансных документальных фильмов, ранее назвал «ряжеными мошенниками» участников «Битвы экстрасенсов». Он утверждает, что провел сотни проверок медиумов и гадалок, но не обнаружил у них никаких сверхъестественных способностей.

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