Клиенты крупнейшего банка Крыма оформили больше 100 тысяч вкладов в мобильном приложении в текущем году

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Популярность банковских вкладов в Крыму растет. Кроме того, клиенты все чаще открывают депозиты дистанционно, без посещения офисов финансовых учреждений — это удобно и надежно. Так, в текущем году клиенты РНКБ открыли больше 100 тысяч вкладов на общую сумму около 50 миллиардов рублей с помощью мобильного приложения. В интернет-банке открыто больше 25 тысячи вкладов на сумму 10 миллиардов рублей.

В целом же вкладчики открыли 220 депозитов в 2022 году на сумму 115 миллиардов рублей (из них больше половины оформлено дистанционно).

Рекорд по количеству дистанционно оформленных вкладов был зафиксирован в марте — тогда клиенты РНКБ открыли 66% депозитов без визита в офис (54,4% - в мобильном приложении, 11,6% - в интернет-банке).

По данным РНКБ, средний возраст вкладчиков в 2022 году составил 57 лет, при этом доля мужчин-вкладчиков составляет 36%, женщин – 64%.

В приложении можно подобрать оптимальный вклад по индивидуальным запросам клиента. Кроме того, всю информацию о вкладах РНКБ можно посмотреть на официальном сайте банка. Больше всего процентов — до 7,38% - будет начисляться при открытии вклада «Максимальный». Однако здесь не предусмотрено частичное снятие средств (кроме начисленных процентов) и пополнение. Более гибкие условия предложат по депозитам «Доходный» и «Пополняемый». А тем, кто хочет создать «подушку безопасности», подойдет пополняемый вклад «НаКопи». Детский вклад «Копилка» поможет научить юных пользователей банковских карт финансовой грамотности.