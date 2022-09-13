Достаем купальники! В конце недели в Крым вернется 30-градусная жара

Позагорать на пляжах можно будет уже через пару дней Фото: Ирина ГЕРЦ

Несколько дней в Крыму царила настоящая осень - столбики термометров зачастую едва ли достигали +17 градусов, а людей в футболках и шортах на улице с каждым днем становилось все меньше. Многие задавались вопросом: «Где же обещанный бархатный сезон»? Самые теплолюбивые крымчане даже успели достать из шкафа куртки - погода не радовала.

«Комсомолка» выяснила - все же убирать купальники пока рано. На полуостров вернется 30-градусная жара, и случится это уже через пару дней.

Как «КП-Крым» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сейчас погода на полуострове вполне умеренная - максимальная температура достигает +22 градусов. Такой она будет и в среду, 14 сентября, а уже с 15 сентября в Крым снова придет лето.

- К европейской территории приближается хорошо выраженный антициклон, а через пару дней ожидается значительное повышение температуры. Воздушные массы будут приходить с востока Средиземноморья - в четверг будет около +25 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье температурный фон от +27 до +30 градусов, - подчеркнул Роман Вильфанд.

Теплыми будут и ночи - температура не опустится ниже +20 градусов, поэтому снова можно вспомнить о поздних прогулках.

По словам главного синоптика России, ветер будет юго-западным и южным с усилением до 6 метров в секунду и порывами до 10-12.

Напомним, бархатный сезон в Крыму обычно начинается примерно со второй недели сентября и продолжается до ноября. Купаться в это время можно - морская вода остывает медленнее воздуха.

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