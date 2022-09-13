Украинец пытался провезти в Крым старинную икону без документов

Фото: пресс-служба Крымской таможни

Крымские таможенники изъяли у иностранца при въезде в Россию старинную икону, которая была создана в начале XX века. Культурную ценность передали Минкульту РФ.

Фото: пресс-служба Крымской таможни

- Сотрудники Крымской таможни передали Управлению Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам икону «Господь Вседержитель», созданную в начале XX века. Реликвию сотрудники Джанкойского таможенного поста обнаружили в январе текущего года у гражданина Украины, который въезжал на территорию Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

У приезжего не было необходимых документов, разрешающих перевозку через госграницу старинных ценностей. Икону сотрудники таможни обнаружили при осмотре ручной клади.

Образ Христа, исполненный в каноническом стиле, в серебряном окладе с позолотой, не был задекларирован в установленном порядке. После проведения экспертизы выяснилось, что картина изготовлена более 50 лет назад и имеет художественное значение.

На нарушителя завели административное дело. Судом было принято решение о кофискации ценного образа. Уточняется, что нового хранителя иконы в ближайшее время определит Минкульт.

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