Расчеты на воду: к следующей засухе Крым подойдет в полной готовности

Водовод по всей трассе состоит из двух ниток. Фото: Минстрой РК

Запасы водохранилищ Крыма к началу осени превысили 150 миллионов кубометров, что гарантирует стабильную подачу воды до весеннего половодья. Ливни, которые причинили много бед мостам и жилым домам, дали хорошие притоки, и в сравнении с прошлым годом накоплено на 60 миллионов кубометров больше. Следующий год обещает добавить влаги, но уже в 2024-25-м специалисты прогнозируют очередную засуху, к которой готовиться нужно сейчас.

ПЛАН В СИЛЕ

С запуском днепровской воды по Северо-Крымскому каналу острота проблемы вододефицита снизилась. Ждать возвращения графиков подачи воды не стоит, но и не считаться с угрозой маловодья тоже - 14 водохранилищ Крыма заполняются реками и зависят от количества осадков. Правительственный план преодоления вододефицита Крыма остается в силе, и кроме строительства опреснителей и добычи воды из поддонных источников Азовского моря, все его пункты подлежат реализации - строительство Бештерек-Зуйского водовода, реконструкция Межгорного водохранилища и новый масштабный проект по перегонке воды месторождений на Севере полуострова в направлении Востока и Юго-Востока полуострова.

Во Владиславовке монтируют главную насосную станцию. Фото: Минстрой РК

Новую водную магистраль задумали, как только украинские власти решили перекрыть дамбой Северо-Крымский канал. Надежд на то, что с действующим режимом удастся договориться на подачу воды, было крайне мало. Нужно было рассчитывать на собственные силы, особенно там, где из-за погодных условий и рельефа мало естественных источников воды. Так появился тракт водоподачи, по которому пресная вода от трех водозаборов на Севере полуострова должна поступать потребителям Керчи, Феодосии, Судака и Ленинского района.

ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ

Изначально для перекачки воды использовали русло Северо-Крымского канала. Но с 2017 года параллельно ему стали прокладывать подземный водовод, чтобы избежать потери воды через испарение и фильтрацию в почву. По протяженности новая водная магистраль почти вдвое короче своего предшественника: 217 км против 402 км. Строительством тракта занимается ООО «Объединенная энергостроительная корпорация», и по словам директора крымского филиала ОЭК Марка Лунькова, главным отличием закрытой системы перекачки воды является ее чистота.

- Когда вода идет по руслу канала, она загрязняется. То есть мы с глубины 150 метров поднимаем чистейшую артезианскую воду, подаем ее в Северо-Крымский канал, и, как ни крути, в нее попадает мусор, водоросли и все, что обычно попадается в обычной речной воде, - поясняет Луньков. - Все равно потом эту воду нужно пропускать через несколько степеней очистки. Мы же прокладываем трубопровод от источников воды до городских водоочистных сооружений, и затраты на ее очистку гораздо меньше. В грубой степени очистки она не нуждается, и по ходу транспортировки поддается гидролизу, хлорированию и ультрафиолетовому обеззараживанию. По факту ее можно будет пить прямо из крана.

ДВЕ ВЕТКИ, ДВЕ НИТКИ

Трасса прохождения водной магистрали делится на два участка. Один составляет 117 км и доходит до водоочистных сооружений Феодосии. Здесь уже уложены две линии трубопровода, чтобы в случае ремонта или аварии можно было переключать подачу воды с одной на другую ветку. Еще 90 км тракта водоподачи ОЭК прокладывает до очистных Керчи.

Во Владиславовке монтируют главную насосную станцию. Фото: Минстрой РК

- В направлении Керчи уложено больше 70 км труб, - уточнил заместитель директора по строительству АО «ОЭК-ГТ» Алексей Дронов. - Водовод по всей трассе состоит из двух ниток, и трубы идут прямо с завода - как только они готовы, нам сразу везут, постоянно идет поставка. Это высокопрочный чугун с шаровидным покрытием. Главное, чтобы траншея была сухая, потому что на мокрый грунт категорически противопоказано укладывать трубы. Поэтому пока сухо и нет дождей, укладываем по 40 - 50 труб в день - это примерно 300 метров обеих веток.

После укладки трубы сверху присыпают слоем земли в 30 см, чтобы провести гидравлические испытания. И уже вслед за этим восстанавливают почвенный покров полностью на 1,5-2 метра. Там, где тракт водоподачи проходит по землям сельхозназначения, они обратно возвращаются под посевы.

ПОД КЛЮЧ

Сейчас идет комплектация и обустройство главной насосной станции во Владиславовке. Здесь же будет главный диспетчерский пункт, откуда в автоматическом режиме можно будет регулировать работу тракта.

- Мы ее будем сдавать под ключ, включая стульчики, столы и вешалки, - подчеркнул Дронов. - Осталось наладить систему автоматики, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, установить компьютеры. Закупка систем автоматики идет для всех насосных станций сразу, однотипные в обслуживании легче. В сентябре-октябре будем монтировать автоматику управления.

С запуском керченской ветки по новому тракту будет проходить 195 тысяч кубометров воды. Фото: Минстрой РК

К концу года трубопровод от насосных станций, которые смонтированы на Нежинском, Просторненском и Новогригорьевском водозаборах, до очистных сооружений города Феодосия будет полностью готова. Подрядчик готов запустить по нему воду, которая предназначена не только для Феодосии, но и через Коктебель и Щебетовку будет доходить до Судака. В сутки по новому тракту будет проходить больше 100 тысяч кубометров воды, а всего с запуском керченской ветки - 195 тысяч кубометров.

Полностью водовод должны сдать в эксплуатацию в 2023 году. Новый тракт водоподачи не просто заменит Северо-Крымский канал - он станет гарантом стабильного и безопасного питьевого водоснабжения Восточного Крыма.