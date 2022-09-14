Жара возвращается: крымские пляжи с самым теплым морем в сентябре-2022

Лето в Крыму продолжается и в сентябре Фото: Ирина ГЕРЦ

В бархатный сезон в Крыму по традиции немало туристов. Отдыхающих привлекают уже не такие высокие цены, как летом, а также все еще теплое море. Температура воды и воздуха в сентябре все еще позволяет наслаждаться отпуском без толп людей.

Несмотря на то, что погода на полуострове последнюю неделю не особо радует - столбики термометра редко поднимались выше +17 …+20 градусов - «потерпеть» осталось недолго. Уже в конце этой недели в Крым снова вернется жара, а значит, популярные пляжи снова будут полны людей.

«Комсомолка» выяснила, где в Крыму комфортнее всего купаться и отдыхать в разгар бархатного сезона.

МАССАНДРОВСКИЙ ПЛЯЖ, ЯЛТА

Курортная столица Крыма привлекает туристов круглый год не только достопримечательностями и красотами, но и хорошим климатом. Море в Ялте остается стабильно теплым весь бархатный сезон. Даже в конце сентября его температура редко падает ниже +22 градусов.

Как «КП-Крым» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воды в Ялте в период с 15 по 18 сентября будет достигать около +24 градусов. Самое теплое море в Крыму будет именно здесь.

Самым популярным пляжем в Ялте, несомненно, является Массандровский. Он расположен прямо в центре города, а на его территории есть раздевалки и даже душ. После солнечных ванн можно насладиться другими видами досуга - рядом множество заведений на любой вкус и кошелек, парки и, конечно же, центральная набережная.

Массандра, несомненно, является самым популярным пляжем Ялты Фото: Ирина ГЕРЦ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ, СУДАК

Судак вполне может посоперничать с Ялтой за звание самого теплого курорта в бархатный сезон. Средняя температура воздуха в сентябре здесь около +23 …+25 градусов, а в плане обилия солнца крымский город безусловный лидер. Последняя неделя выдалась прохладнее - на данный момент море прогрелось лишь до +21 градуса.

По словам главного синоптика России Романа Вильфанда, к выходным 17 и 18 сентября море потеплеет до +23 градусов.

Больше всего в Судаке отдыхающим нравится Центральный пляж. Он расположен рядом с причалом, откуда отходят прогулочные теплоходы - в сентябре «сервис» остается на уровне летнего, поэтому дефицита в развлечениях не будет. Здесь есть все необходимое - водные развлечения, кабинки для переодевания, душевые, бесплатные туалеты.

Судак может побороться с Ялтой за звание самого теплого города Крыма в бархатный сезон Фото: Евгений СТОЯНОВ

Добраться до Центрального пляжа легко - к нему можно спуститься с городской набережной.

«ЗОЛОТОЙ» ПЛЯЖ, ФЕОДОСИЯ

Феодосия также славится теплым морем в бархатный сезон. Из-за особенностей расположения средний показатель температуры воды в сентябре здесь +22 градуса. В этом году по прогнозам синоптиков Гидрометцентра России море будет даже чуть теплее - +23 градуса.

На «Золотом» пляже в Феодосии есть все для безупречного отдыха. Шезлонги, раздевалки, душевые кабинки и, конечно же, мягкий песок золотистого цвета. Развлечения в сентябре такие же, как летом - вейкбординг, водные лыжи, парашют, а также горки и бассейны.

К плюсам отдыха в Феодосии именно в бархатный сезон можно отнести снижение цен на жилье - город не пользуется особой популярностью у туристов именно в сентябре, поэтому насладиться уходящим теплом можно без особых затрат.

Феодосия славится своими золотыми пляжами Фото: Ирина ГЕРЦ

УЧКУЕВКА, СЕВАСТОПОЛЬ

Севастополь, без сомнения, является одним из самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон на полуострове. Температура воздуха в сентябре держится на уровне +24-25 градусов, однако, вода обычно чуть холоднее - около +20 градусов. В этом году отдыхающим повезло - даже сейчас море у берегов города-героя прогрелось до +21 градуса, а к концу текущей недели станет еще теплее - около +23 градусов.

Самый комфортный для отдыхающих пляж в Севастополе находится далеко от центра - на Северной стороне города, но добраться туда можно даже на общественном транспорте.

Летом в Учкуевке «яблоку негде упасть», поэтому в сентябре пляжный отдых будет даже комфортнее. Здесь есть абсолютно все для отдыха: многочисленные кафе, аттракционы для детей и взрослых не заканчивают работать до конца бархатного сезона, поэтому развлечения останутся на летнем уровне.

Учкуевка - очень популярный пляж среди туристов летом Фото: Ирина ГЕРЦ

Купаться и загорать в Крыму в сентябре можно везде, а значит, выбрать будет из чего. К тому же, лето на полуостров, кажется, снова возвращается - уже к выходным 17 и 18 сентября столбики термометров вновь поднимутся до +30 градусов.

- Вполне комфортная погода, можно наслаждаться. Жары за +30 и +35 градусов, конечно, ожидать не стоит - в Крыму царит бархатный сезон, - заключил главный синоптик России Роман Вильфанд в беседе с «КП-Крым».

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