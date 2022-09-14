«Разденься до белья и смой макияж»: как корреспондент «КП» проходила кастинг на участие в конкурсе «Мисс Крыма 2022»

Во время кастинга пришлось терпеть бесцеремонные вопросы. Фото: Личный архив Александры Тимощенко

Чуть ли не каждая девушка мечтает хоть раз в жизни поучаствовать в конкурсе красоты, примерить на себя корону и искупаться в лучах славы и признания. Но после недавней нашумевшей истории с Миссис Крыма Ольгой Валеевой, которая «покорила» всех своей нестандартной внешностью, приглашения на подобные конкурсы уже не кажутся комплиментом.

Подготовка к конкурсу занимает больше недели Фото: Виталий ПАРУБОВ

В начале сентября стартовал набор на осенний сезон Мисс Крыма 2022. Поучаствовать в нем пригласили и корреспондента «Комсомолки». Чтобы понять, как устроено шоу, пришлось пройти строгий отбор и обязательно «влезть» во все заявленные параметры.

Рассказываем от первого лица, что будет ждать красотку перед конкурсом, и какие условия выдвигают организаторы перед выходом на сцену.

ИГРА НАЧАЛАСЬ

Кто-то с детства мечтает пройтись по сцене походкой дефиле, завоевать обложки сразу всех модных журналов, а кто-то я. Раньше я участвовала в разных фотосессиях и даже получала за это деньги! Но никогда не делала из этого объект мечтаний и грез, да и становиться моделью не планировала, хотя по параметрам подхожу. Фотографии из прошлой жизни и стали удочкой для организаторов конкурса, поэтому свое первое официальное приглашение на «Мисс Крыма 2022» я получила в соцсетях.

- Здравствуйте, Александра! У вас очень красивые фотографии. Хотим пригласить вас на конкурс «Мисс Крыма 2022». Как вы на это смотрите? - начала разговор организатор мероприятия.

Пару минут я сомневалась и прокручивала в голове последние новости о конкурсе, но потом интерес взял свое:

- Что делать-то надо? Какие условия?

С этого момента игра началась…

Раньше я часто принимала приглашения на фотосессии, но в последнее время совсем забросила это дело. Фото: Личный архив Александры Тимощенко

«РАЗДЕНЬТЕСЬ И СМОЙТЕ КОСМЕТИКУ»

Почти сразу меня начали закидывать самыми бесцеремонными вопросами: «Губы свои?», «Делали пластическую операцию?», «Какой вес?», «Рост?», «Брови не нарисованные?», «Можете сбросить фото без макияжа?». После того, как я отбилась от всех сообщений, началось самое интересное.

По параметрам я подошла. Им понравился и мой рост - 173 сантиметра, и обхват талии, груди, бедер, и даже вес. Конечно, мне это польстило. Но как они могли понять, что я не вру? Правильно… Меня попросили скинуть видео проходки. Я должна была продефилировать на каблуках и в черном белье. Тут у меня уже включился азарт. Да и чего не сделаешь ради будущего материала? Пришлось исполнять.

Тогда я точно поняла, что быть моделью – не совсем мое. Тогда я точно поняла, что быть моделью – не совсем мое.

Я нашла подходящий образ, распустила волосы и побежала настраивать камеру. Тогда я точно поняла, что быть моделью – не совсем мое. На тот момент хотелось все бросить, но я продержалась чуть дольше и все же сбросила видео. Организатор его одобрила, но на всякий случай попросила еще больше покрутиться у камеры и надеть более откровенные трусы (стринги).

- Поздравляю! Вы нам подходите. Все прекрасно, теперь подпишите контракт, - ответила на мои попытки дефиле девушка.

К прочтению заветной бумажки я решила подойти с огромной ответственностью, поэтому некоторые пункты условий меня впечатлили особенно.

Вся подготовка к конкурсу должна была занять чуть больше недели. За это время участницы должны были с утра и до поздней ночи готовить образы, творческие номера, отрабатывать походку и обязательно заниматься спортом.

- Главная цель конкурса – выбрать не только красивую девушку Крымского полуострова, но и достойную представительницу Республики Крым, соответствующую общим духовно-нравственным представлениям о женской красоте, интеллектуальном развитии, внутренних качествах, поведении и манерах, характеризующих современную девушку. Она должна быть активной, образованной, духовно развитой, ориентированной на успех в личной и профессиональной сферах, верящей в свои силы, предпочитающая здоровый и спортивный образ жизни, обладающая патриотизмом — любящей свой город, регион, страну, - написано в документе.

Несколько дней я изучала все условия участия в конкурсе. Фото: Личный архив Александры Тимощенко

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВЫЩИПАТЬ БРОВИ - СПРОСИ

Как мне объяснили организаторы «Мисс Крыма», после подписания этого важного договора я не имею права без получения разрешения Оргкомитета, проводить любые манипуляции со своей внешностью. То есть даже кончики волос подстричь или брови выщипать я могла, только получив одобрение…

- Под запретом изменение цвета и длины волос, пластическая операция, любое хирургическое или косметологическое вмешательство, значительное изменение веса, нанесение татуировок, пирсинг и другие подобные изменения. Нарушение этого обязательства является основанием для одностороннего расторжения настоящего договора со стороны организатора. Все желаемые изменения участница должна согласовать с организатором/Оргкомитетом конкурса.

90-60-90

Ниже в документе были написаны обязательные параметры, при которых девушка могла участвовать в конкурсе. Если вес красотки был больше 63 килограммов, бедра толще 93 сантиметров, а рост ниже 170, то таких отправляли худеть или попробовать себя в чем-нибудь другом…

НИКАКИХ ШРАМОВ, ТАТУИРОВОК И ДЕТЕЙ

Также в документе крупными буквами были написаны самые важные условия. Принять участие в «Мисс Крыма» могли только девушки без видимых шрамов и татуировок, вредных привычек, хронических заболеваний, судимостей, пластических операций и косметологических вмешательств (увеличение губ, ринопластики, скульптурирование лица, - Ред.). Если раньше ты снималась в кино, фото, видео съемках в обнаженном виде или в съемках эротического характера, увы, стать главной красоткой Крыма уже нельзя. Матерям и женам путь на конкурс тоже был воспрещен.

ХОЧЕШЬ УЧАСТВОВАТЬ - ПЛАТИ

Во время онлайн-кастинга никто не говорил о том, что за участие в «Мисс» нужно было платить. Об этом я узнала после.

- Знаете, у нашего конкурса есть оргвзнос. Мы не считаем, что он такой уж и большой, потому что с вами будут работать хореографы и педагоги, которым нужно чем-то платить, поймите, - объясняет мне организатор.

Мое лицо меняется. За неделю нервов я должна отдать около 12 тысяч, самостоятельно оплатить трансфер до места подготовки к конкурсу и обратно, а еще обязательно купить какие-то особенные туфли на каблуке не ниже 10 сантиметров и несколько комплектов одежды для репетиций.

- За восемь дней подготовки участница не может подписывать ни с кем договора, модельные контракты с третьими лицами, не ведет переговоры по любой работе, связанной с фото, видео сьемками, показами мод и т.д. Все вопросы, касающиеся деловых переговоров с третьими лицами, обсуждается с оргкомитетом конкурса.

ШАГ ВПРАВО, ШАГ ВЛЕВО…

И даже после конкурса красоты участница не имеет права продолжать свою модельную карьеру с любым агентством. Подписывать договор и проводить съемки можно будет только с определенными партнерами, которым ты и так платишь за заветное звание главной красотки.

Несложно догадаться, что договор я не подписала. Добровольно соглашаться на такие условия я не стала, но осадочек остался. Да и для полноценной подготовки к конкурсу пришлось бы брать отпуск, а его я хотела провести без дефиле, нервов и ненужной суеты.

И еще одно - за конкурсами красоты всегда стоят спонсоры, которые заинтересованы в хорошей рекламе их компании или бренда. Сначала вас забрасывают комплиментами, расхваливают вашу уникальную и неповторимую красоту, а потом заставляют подписать контракт, оплатить оргвзнос и прочие прелести шоу…

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