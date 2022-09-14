Побег из «Сахарной долины»: дикобразиха Вилка, сбежавшая с ранчо под Севастополем, добралась до Инкермана

Дикобразы Вилка и Ножик сбежали с ранчо под Севастополем неделю назад. Фото: ранчо "Сахарная долина"/Вконтакте

Самка дикобраза по имени Вилка, сбежавшая с ранчо в поселке Сахарная Головка под Севастополем, добралась до Инкермана. Напомним, беглянку ищут с 7 сентября. В тот день они вместе с младшим другом Ножиком перегрызли прутья вольера и выбрались на свободу. Покуролесив по окрестностям, Ножик, не прельщенный вольными хлебами, вернулся назад. А вот Вилку сотрудники ранчо ищут до сих пор.

На днях сообщения о ней стали поступать из Инкермана. Большого «ежа» видели в разных частях поселка. Это значит, что почти за неделю животное преодолело расстояние в 10 километров. Как рассказала КП-Крым администратор ранчо Татьяна Святкина-Жежерун, последним местом, где заметили Вилку, стал режимный объект.

- Нам дали координаты, но попасть туда мы не смогли. И сейчас она бегает где-то по Инкерману, - рассказала Татьяна.

Чем питается привыкшая к сбалансированному рациону самка дикобраза, неизвестно. Вероятно, как и любой грызун, находит яблоки или роется в мусоре.

- Проблема в том, что ее так просто не возьмешь, это не кошка и не собака. Поэтому мы просим людей, чтобы они, по возможности, ее загнали хотя бы в угол, или заперли где-то. У нас машина стоит на старте, мы в любой момент можем приехать, - отметила администратор ранчо.

Правда, передвигается Вилка настолько быстро, что догнать ее пока не получается.

А тем временем к вернувшемуся домой Ножику, чтобы не скучал, подселили кролика.

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