Пришлось пережидать дожди: крымчанин, на спор отправившийся на мотоцикле в Магадан, добрался до юга России

Крымский автомеханик стал настоящей знаменитостью в кругах мотоциклистов. Фото: Антон Юрков\VK

Автомеханик из Судака Антон Юрков, доехавший до Магадана на мотоцикле за 52 дня, «задержался» на обратном пути - виной всему дожди и мелкие поломки. Мужчина уже добрался до юга России - он остановился в Воронеже.

- Очень погода подкачала: дожди замучили, а дождевик, купленный в Ижевске, буквально за несколько сотен километров разорвался в хлам, - рассказал Антон Юрков подписчикам в соцсетях.

Напомним, путешествие мужчины началось 11 июля. Несмотря оригинальный повод пересечь всю страну на стареньком мотоцикле «Иж» - идея возникла у Антона после спора с другом, готовился к поездке крымский автомеханик со всей серьезностью целый год. Возможно, именно поэтому мотоцикл 1989 года выпуска отважно выдерживает все испытания.

Путь домой у Антона продолжается уже больше месяца. Фото: Антон Юрков\VK

За время мотопробега Антон обзавелся поклонниками - в соцсетях у него почти шесть тысяч подписчиков, которые наблюдают за каждым шагом мотоциклиста и волнуются, если тот долго не выходит на связь.

Дома в Судаке Антона ждет семья - супруга крымчанина, несмотря на нелюбовь к байкам, с пониманием отнеслась к хобби мужа. Как Антон Юрков рассказал «КП-Крым», торопиться на трассах он не будет из соображений безопасности, но постарается особо заезжать, как раньше, на экскурсии по городам.

Крымчанин не мог упустить возможности побывать в столице России. Фото: Антон Юрков\VK

- Уже очень хочется домой, - рассказал Антон, - Остановиться в Воронеже надолго, к сожалению, не смогу - надо бы скорее до Ростова доехать, дочка меня там ждет.

Ростовчане, к слову, были бы не прочь познакомиться с крымским мотоциклистом лично - в байкерских кругах он стал уже своего рода знаменитостью. Однако удастся ли провести встречу, Антон пока не знает.

Напомним, об отчаянном путешествии автомеханика из Судака через всю страну «Комсомолка» подробно рассказывала ранее. На полпути до Магадана судьба свела крымчанина с американцем Чарли Вейселем - у забугорного путешественника сломался байк. Антон пришел на помощь и вернул Harley Davidson Чарли к жизни, а американец оказался под таким впечатлением от знакомства с Антоном, что решил продолжить свое мотопутешествие вместе с ним.

С американцем Чарли Вейселем Антон познакомился случайно, но именно попутчик из США составил крымчанину компанию на первом "финише". Фото: Антон Юрков\VK

В обратный путь Антон уже без попутчика из США отправился через два месяца с момента начала приключений - 10 августа. На сегодняшний день мужчина уже преодолел большую часть пути и успел побывать во многих городах - пообщался с байкерами из Иркуртска, посетил форум владельцев мотоциклов «Иж» в Ижевске и прогулялся по Москве.

На форуме владельцев мотоциклов "Иж" Антона Юркова ждали с нетерпением. Фото: скриншот из видео

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