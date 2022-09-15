Крым отправил на спецоперацию 1200 добровольцев

В Крыму также сформируют два дополнительных батальона добровольцев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На специальную военную операцию на Украине в качестве добровольцев отправились более 1200 крымчан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, отметив, что на данный момент формируются еще два батальона.

- Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные, - подчеркнул глава Крыма.

Сергей Аксенов также заявил, что полностью поддерживает инициативу главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Ранее глава Чечни предложил способ выполнить все задачи спецоперации без мобилизации.

Рамзан Кадыров отметил, что регионы могут быть инициаторами любых начинаний и способны собрать по тысяче добровольцев. По мнению главы Чеченской республики, в масштабах субъекта РФ такое количество людей является небольшим, чтобы подготовить солдат, обучить их и укомплектовать.

- Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия, - заявил Кадыров.

С мнением главы Чеченской республики согласился и Сергей Аксенов, подчеркнув, что россияне обязаны приложить все усилия, чтобы «как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир».

- Каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело, - заключил глава Крыма.

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