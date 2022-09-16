Учителя Белогорского колледжа арестовали на 13 суток за ролик, дискредитирующий армию РФ

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

В Крыму привлекли к ответственности учителя колледжа, который демонстрировал в заведении запрещенную атрибутику. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Установлено, что гражданин демонстрировал учащимся видеоролик с песней, являющейся сходной с нацистской атрибутикой до степени смешения, в котором воспроизводились действия беспилотного летательного аппарата, используемого против Вооруженных сил Российской Федерации, - говорится в сообщении.

На мужчину составили административные протоколы по двум статьям - за дискредитацию армии РФ и публичную демонстрацию нацистской атрибутики.

- Доставлен в отдел по факту демонстрации видео неприемлемого содержания в Белогорском технологическом техникуме. Данный факт имел место быть 14 сентября 2022 года около 15.00 часов. Демонстрировал боевые возможности турецкого беспилотника против, предположительно, войск Российской Федерации. Показывал данное видео студентам с ознакомительной целью для ознакомления с возможностями БПЛА, - пояснил мужчина.

В качестве наказания крымчанин получил 13 суток ареста.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму вынесли приговор организаторам свадьбы, на которой гости танцевали под гимн украинских националистов

Всего к ответственности привлечены шесть человек (подробнее)