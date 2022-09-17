Финишная прямая! Автомеханик из Судака, на спор отправившийся в Магадан на старом «Иже», добрался до Крымского моста

До родного Судака Антону теперь "рукой подать". Фото: Антон Юрков\VK

Крымский автомеханик Антон Юрков, на спор отправившийся в Магадан на стареньком мотоцикле и ставший своего рода легендой в байкерских кругах, почти добрался до дома. Утром 17 сентября он пересек Крымский мост и вышел на «финишную прямую» до родного города - Судака, где его с нетерпением ждет семья.

- Подъездные пути и...Вот ворота в Крым. Точнее, на Крымский мост, - поделился радостной вестью с подписчиками Антон.

Напомним, удивительное путешествие мужчины началось 11 июля. Год назад Антон поспорил с другом, что сможет преодолеть на старом мотоцикле 20 тысяч километров. Сказано - сделано. Решено было ехать в Магадан. К подготовке автомеханик из Судака отнесся со всей серьезностью, возможно, именно поэтому мотоцикл 1989 года выпуска, несмотря на мелкие поломки, отважно выдерживает все испытания.

Последние сутки крымчанин провел в Ростове-на-Дону - там его ждала дочь. Фото: Антон Юрков\VK

За время мотопробега Антон обзавелся поклонниками - в соцсетях у него почти шесть тысяч подписчиков, которые наблюдают за каждым шагом мотоциклиста и волнуются, если тот долго не выходит на связь.

Антон Юрков стал настоящей легендой в кругу байкеров - не каждый способен преодолеть такое расстояние. Фото: Антон Юрков\VK

По словам крымского мотоциклиста, о своем приключении он планирует смонтировать фильм. Но будет это уже после того, как мужчина доедет до дома и встретится с родными. Осталось всего ничего!

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