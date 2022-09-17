В Коктебеле неизвестные подожгли два автомобиля в ночь на 17 сентября

Инцидент произошел около 3 часов ночи. Фото: TalipoV Online\Telegram

В ночь на 17 сентября в Коктебеле подожгли два автомобиля. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым, информация о возгорании поступила около 3 часов ночи.

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Правоохранители опрашивают очевидцев и возможных свидетелей инцидента.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по второй части статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

- Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, - отметили в пресс-службе МВД Крыма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: TalipoV Online\Telegram

Стоит отметить, что ранее об этом случае сообщил крымский блогер Александр Талипов в своем Tg-канале «TalipoV Online». По его информации, автомобили могли принадлежать российскому телеведущему и гендиректору телеканала «Россия» Дмитрию Киселеву. Официально эта информация на данный момент не подтверждается.

По информации крымского блогера Александра Талипова, автомобили предположительно могли принадлежать телеведущему Дмитрию Киселеву, однако, официального подтверждения этой информации нет. Фото: TalipoV Online\Telegram

На момент публикации получить комментарии в пресс-службе МВД по республике Крым «Комсомолке» не удалось.