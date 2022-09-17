Житель Алушты выстрелил в сотрудника полиции, пытаясь уйти от преследования

Сотрудника полиции, в которого выстрелил лихач, госпитализировали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прошлая ночь выдалась нелегкой для алуштинских правоохранителей. Пьяный местный житель стрелял в полицейских из травматического оружия и ранил одного из сотрудников правопорядка.
Все произошло в районе поселка Утес в Алуште в ночь на 17 сентября. 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на Volkswagen Passat, когда его попытался остановить инспектор ДПС.
Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым, останавливаться водитель не захотел и сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно устроили преследование.
- Преследуемое транспортное средство было остановлено. В этот момент правонарушитель через открытое окно автомобиля несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, предположительно из травматического пистолета, после чего скрылся в лесном массиве, - отметили в пресс-службе МВД Крыма.
Сотрудник полиции в результате стрельбы получил травмы и был госпитализирован .
Задержали лихача в течение часа. Пьяный алуштинец снова попытался оказать сотрудникам полиции сопротивление. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за кражу и грабеж.
К делу подключился Следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе Следкома, в отношении мужчины возбудили уголовное дело - его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти ( вторая часть статьи 318 УК РФ).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму мотопатруль устроил погоню за пьяным байкером
Теперь парню может грозить до 845 тысяч рублей штрафа (подробнее)