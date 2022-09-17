Житель Алушты выстрелил в сотрудника полиции, пытаясь уйти от преследования

Сотрудника полиции, в которого выстрелил лихач, госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошлая ночь выдалась нелегкой для алуштинских правоохранителей. Пьяный местный житель стрелял в полицейских из травматического оружия и ранил одного из сотрудников правопорядка.

Все произошло в районе поселка Утес в Алуште в ночь на 17 сентября. 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на Volkswagen Passat, когда его попытался остановить инспектор ДПС.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым, останавливаться водитель не захотел и сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно устроили преследование.

- Преследуемое транспортное средство было остановлено. В этот момент правонарушитель через открытое окно автомобиля несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, предположительно из травматического пистолета, после чего скрылся в лесном массиве, - отметили в пресс-службе МВД Крыма.

Сотрудник полиции в результате стрельбы получил травмы и был госпитализирован .

Задержали лихача в течение часа. Пьяный алуштинец снова попытался оказать сотрудникам полиции сопротивление. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за кражу и грабеж.

К делу подключился Следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе Следкома, в отношении мужчины возбудили уголовное дело - его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти ( вторая часть статьи 318 УК РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму мотопатруль устроил погоню за пьяным байкером

Теперь парню может грозить до 845 тысяч рублей штрафа (подробнее)