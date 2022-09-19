«Профессия мечты за один день»: курорт Mriya Resort & SPA провел благотворительную акцию

В свой День Рождения команда курорта решила обратиться к детям и предложила нарисовать им рисунки с профессией мечты. Фото предоставлено организаторами

С детства родители учат каждого делать хорошие и добрые дела. Но что, если у детей никогда не было мамы и папы, а о семейном тепле они только мечтают? Так, в начале августа отель Mriya Resort & SPA при поддержке ялтинской администрации решил подарить положительные эмоции деткам и провести благотворительную акцию. В период с 8 по 14 августа рестораны курорта вместе с Департаментом добрых дел запустили конкурс рисунков среди детей-сирот, чтобы исполнить их заветную мечту.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК

В свой День Рождения команда курорта решила обратиться к детям и предложила нарисовать им рисунки с профессией мечты, а потом объявила голосование на лучшую работу. Этот проект получил очень большой отклик среди гостей и подписчиков, поэтому цикл добрых дел на этом еще не закончен. В начале сентября на территории курорта маленькие мечтатели смогли протестировать свою профессию мечты. Для этого были организованы мастер-классы детям сиротам. В рамках проекта прошли встречи с экологом, полицейским, дизайнером, шеф-поваром и даже космонавтом!

Школьница Вика давно хочет стать парикмахером и открыть свой салон красоты. Фото предоставлено организаторами

Первой свою мечту осуществила Юлия Зайцева. В будущем она очень хочет стать космонавтом, поэтому 8 августа для нее организовали встречу с Александром Мисуркиным, летчиком-космонавтом, героем России, ставшим самым молодым человеком на борту МКС, а после встречи запланировали поездку в Академию космоса в Севастополе. В начале сентября для остальных ребят тоже провели мастер-классы и встречу с лидерами профессии.

ПРЕВРАТИЛИСЬ ВО ВЗРОСЛЫХ НА ДЕНЬ

Все случилось 5 сентября. Многие ребята весь день провели в школе, поэтому мероприятия для деток решили провести во второй половине дня. Многие даже не подозревали, что их ждет. Но после учебного дня началась настоящая магия. Среди победителей конкурса был будущий пармкмахер, дизайнер одежды, писатель, программист, эколог, шеф-повар и даже риелтор. Маленькие мечтатели с горящими глазами посещали мастер-классы, пробовали себя в профессии и изучали что-то новое.

Арина хотела бы стать писателем. Фото предоставлено организаторами

Например, школьница Вика давно хочет стать парикмахером и открыть свой салон красоты. Девочка загорелась этой мечтой, когда увидела красивую прическу своей знакомой и захотела ее повторить. Во время мастер-класса ей открыли новый мир образов и вдохновили на создание своего салона красоты.

Также прошел мастер-класс от дизайнера. Фото предоставлено организаторами

- Я очень люблю возиться с волосами. Для меня это особый вид удовольствия, поэтому я очень бы хотела в будущем стать парикмахером. На мастер-классе мне показали, как лучше обращаться с волосами, как их крутить и заплетать. Я попробовала заплести новую прическу, теперь поеду домой пробовать что-то новое и думать о том, как буду ее делать в своем собственном салоне красоты. Только вот название я еще не придумала, - делится впечатлениями школьница.

Были среди мечтателей и риелторы! Фото предоставлено организаторами

В это же время недалеко от салона красоты своего робота создавал Вячеслав. За час мастер-класса вместе со специалистом по робототехники тематического парка развлечений «Дримвуд» он сконструировал целую машину и изучил базовые правила программирования.

- Я бы хотел быть программистом или робототехником. Когда вырасту, хочу создавать роботов, которые будут помогать людям во всем: делать уборку, таскать тяжести или копать огород. Первый мой робот будет мойщик окон. Знаете, бывают такие места, куда людям сложно достать, поэтому я хочу сделать такого помощника, который облегчит жизнь. А еще я придумаю робота, который будет мыть посуду и убирать в квартире за несколько минут, чтобы мамы и бабушки не тратили на это целый день, а играли со своими детками.

Вячеслав сконструировал целую машину и изучил базовые правила программирования.

Среди мечтателей мастер-класс на территории курорта посетила будущая писательница Арина.

- Я хочу быть писателем, потому что хочу быть умной. Когда я вырасту, буду сочинять стихи про город, любовь и людей. Еще будут писать рассказы, песни и целые книги с самыми интересными историями. На мастер-классе было здорово! Мы играли в игры, разгадывали загадки и учились правильно писать стихи.

Также в этот день порцию вдохновения и знаний получили будущий дизайнер Изабелла, эколог Омер, шеф-повар Михаил и риелтор Карина. Профессионалы своего дела целый день работали с детками, помогали создать что-то свое и направляли в нужное русло в будущей профессии.

- Я бы очень хотел убрать весь мусор в Крыму и сделать наш город чище и красивее, поэтому я и выбрал профессию эколог. Мне показали все нюансы этого рода деятельности, а еще показали, как правильно сортировать мусор и как сделать так, чтобы его было меньше. Мне все так понравилось! Было очень интересно; - отмечает школьник.

Целый день 5 сентября курорт превратился в место, где исполнялись детские мечты и был наполнен полезной информацией. После такой профориентации ребята точно смогли убедиться, что они сделали правильный выбор в будущей профессии, а еще получили новые ценные навыки.

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ

Кроме того, 1 сентября произошло еще одно знаковое событие для детей. После капитального ремонта открылась Гаспринская школа 1. Инициативу в капитальном ремонте взял курорт Mriya Resort & SPA. Раньше на объекте работал недобросовестный подрядчик, поэтому в недостроенной школе было много недостатков и недоработок, которые пришлось исправлять. На торце фасада здания появился новый авторский рисунок, который выбрали в процессе общественного голосования.

Командой была инициирована и успешно реализована идея художественного оформления кабинетов. Каждому предмету было выделено отдельное помещение, где художники вручную расписывали стены под определенную тематику. Такие пространства помогут ученикам по-новому посмотреть на обучение, ведь атмосфера класса благоприятно влияет на получение новых знаний и раскрытие потенциала учащихся.

Известный курорт Mriya Resosrt & SPA часто устраивает благотворительные проекты. На территории отеля успешно работает корпоративный волонтерский центр «Департамент добрых дел». С начала 2022 года было реализовано более ста проектов в самых разных направлениях».

КСТАТИ

К проекту волонтерского центра «Департамент добрых дел» курорт MRIYA RESORT & SPA «Профессия мечты» подключились Государственный академический музыкальный театр Республики Крым вместе с Крымским отделением СТД РФ.

- Катя обожает музыку и мечтает стать пианисткой. И не просто мечтает, а уверенно и упорно идет к своей цели – вот уже восемь лет девушка занимается с педагогом. Конечно, когда к нам обратились представители курорта, предложив принять участие в проекте «Профессия мечты» и рассказав нам о Кате, мы просто не смогли отказать! 11 сентября перед Гала-концертом, приуроченным к открытию 68-го театрального сезона, мы были рады принимать у себя в гостях эту лучезарную девушку. Сердечно благодарим Mriya Resort & SPA за такой прекрасный и очень нужный проект, как «Профессия мечты». Удачи вам, дорогие друзья, в таком важном и благородном деле!, - рассказали в пресс-службе Музтеатра.

Ко встрече готовились главный режиссер крымского музыкального, председатель КО СТД РФ, заслуженный деятель искусств РК Владимир Косов, главный дирижёр театра, заслуженный деятель искусств РК Эльмира Мухтерем, заместитель Председателя КО СТД РФ, заслуженная артистка АР Крым Лилия Егорочкина и артистка оркестра, лауреат Гос. премии РК Оксана Водопьянова.