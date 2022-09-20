За лето владельцы банковских карт потратили на крымских веб-сайтах 1 миллиард рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам лета банк РНКБ подвел итоги, на что владельцы пластиковых карт тратили деньги в интернете. Учитывались сайты, где расчеты обеспечивает банк РНКБ. В целом за три месяца клиенты совершили интернет-платежи на сумму около 1 миллиарда рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

В банке отмечают, что туристы оплачивали проживание в отелях и пансионатах в тех же объемах, как и в прошлом году (около 305 миллионов рублей в июне-августе 2022 года). Также на уровне 2021 года оборот сохранился и в других туристических объектах (132 миллиона рублей). При этом за лето Крым посетило на 19% меньше отдыхающих из-за неработающего симферопольского аэропорта. На полуострове провели отпуск 4,2 миллиона туристов.

Активно также оплачивали через интернет услуги в развлекательных объектах. В адрес предприятий такой сферы объем интернет-платежей вырос на 37%. Он составил больше 149 миллионов рублей.

Кроме того, туристы использовали программу туристического кешбэка, благодаря которой можно вернуть на карту 20% от стоимости отдыха. Именно в период проведения акции, с 25 августа по 10 сентября, количество интернет-платежей в отелях и предприятиях туристического сегмента, увеличилось на 20% (по сравнению с первой половиной августа). Речь идет о тех представителях турбизнеса, которые использовали интернет-эквайринг банка. В целом в период действия программы кешбэка владельцы карт «Мир» совершали в день больше 260 операций, оплачивая отдых в крымских отелях и туристические услуги в Интернете. В Крыму больше 170 отелей и гостиниц используют интернет-эквайринг РНКБ.

Летом 2022 туристы в среднем тратили около 43 тысячи рублей.

КСТАТИ

Клиенты, которые часто оплачивают покупки в Интернете, реже попадаются на уловки мошенников. Покупатели, которые активно используют банковское приложение и сервисы, знают основные правила их работы. Основные правила безопасного совершения покупок — нельзя называть номер карты, срок ее действия и CVV-код при общении по телефону, даже если но том конце линии представляются сотрудниками банка. Эти данные можно вводить при оплате покупок на интернет-сайтах, но только на проверенных.