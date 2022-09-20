Две сексуальные крымчанки стали финалистками конкурса «Мисс Maxim-2022»

Инесса Белокурова и Альбина Назарова уже покорили своей красотой зрителей, а теперь на очереди жюри. Фото: miss.maximonline.ru

Конкурс на самую сексуальную девушку страны, который традиционно проводит мужской журнал Maxim, в самом разгаре. На звание Мисс Maxim-2022 претендовали почти 400 сногсшибательных красоток с самых разных уголков страны. В основном участницы были из Москвы и Санкт-Петербурга, но какой же конкурс красоты без девушек из Крыма?

В первом этапе конкурса участвовали четыре модели с полуострова - Альбина Назарова из Севастополя, уроженки крымской столицы Инесса Белокурова и Варвара Бровченко, а также обладательница пышных форм Виктория Лобанова из Ялты.

Выбрать самую сексуальную из такого количества красоток было непросто, поэтому организаторы доверили этот ответственный шаг россиянам - из представленных пар девушек зрителям нужно было выбрать только одну понравившуюся. Теперь же горячий конкурс набирает обороты - осталось только 100 претенденток на звание самой сексуальной девушки страны, которая и появится на обложке свежего номера.

В финальный этап прошли две крымские красавицы.

АЛЬБИНА НАЗАРОВА

25-летняя модель Альбина Назарова из Севастополя уверенно обошла большинство участниц, и набрала 61% зрительских симпатий. Сейчас в топе рейтинга блондинка находится на 60 месте. Стоит отметить, что у красавицы тысячи поклонников в соцсетях. Девушка часто публикует сексуальные снимки, а подписчики не скупятся на лайки и комментарии.

25-летняя Альбина Назарова набрала 61% зрительских симпатий. Фото: miss.maximonline.ru

ИНЕССА БЕЛОКУРОВА

Оценили зрители и красоту Инессы Белокуровой из Симферополя. 30-летняя девушка набрала 57% «огонечков» и расположилась на 94 месте. Крымская модель тоже достаточно популярна в соцсетях - она радует подписчиков не только профессиональными снимками в купальнике, но и постит сэлфи из спортзала.

Красавица из Симферополя неспроста обладает шикарной фигурой - девушка любит спорт. Фото: miss.maximonline.ru

Следующим этапом в конкурсе для них станет отбор в топ-10 самых сексуальных девушек страны, которые и пройдут в финал «Miss Maxim-2022». Путем голосования специальной комиссии жюри главную красавицу России выберут 27 октября. Отбор 10-ти финалисток пройдет до 30 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прозрачные купальники и сексуальные позы. Четыре эффектных крымчанки разделись ради обложки в журнал «Maxim»

Показываем самые жаркие фотографии участниц конкурса Мисс Maxim-2022 (подробнее)