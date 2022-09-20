По следам профессора Лагорио: журналистам и краеведам провели необычную экскурсию по Карадагу

Сначала ученый провел экскурсию по Музею истории и природы Карадага Фото: Надежда ДАЦЮК

Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского 18 сентября провела реконструкцию первой официальной экскурсии 1897 года. Маршрут, по которому 125 лет назад прошел с организованной группой профессор Варшавского университета Александр Лагорио, осилили 29 человек. Это представители сферы туризма, журналисты, краеведы и фотографы.

Смотровая площадка Фото: Надежда ДАЦЮК

Экскурсию по следам великого петрографа подготовил и провел инженер отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции Евгений Шибаев.

Выставка «Мир самоцветного камня» Фото: Надежда ДАЦЮК

Итак, маршрут проходил частично по экологической тропе Карадага, а еще участникам экскурсии впервые с момента создания заповедника (1979 год) показали территории, закрытые для посещения. Экскурсанты увидели не только хребет Карагач, верховья хребта Хоба-Тепе и Магнитный, но и прошли вдоль основания Святой горы, осмотрели сооружения трассового карьера, а также посетили источник Гяур-Чешме.

Вид на знаменитые Золотые Ворота Фото: Надежда ДАЦЮК

По словам Евгения Шибаева, Карадаг — небольшой остаток большого вулканического очага, главные массы которого опущены Крымским сбросом ниже уровня современного Черного моря. В пределах нынешнего заповедника располагается вулканическая область без явного кратера и следов центрального извержения.

Маршрут частично проходил по знакомой экологической тропе Фото: Надежда ДАЦЮК

Также ученый рассказал, какие горные породы и минералы образовались на Карадаге. Самый уникальный экспонат, найденный на территории заповедника — это так называемый джулголдит. Минерал, необычно богатый железом.

Уникальный минерал, найденный на Карадаге Фото: Надежда ДАЦЮК

Кроме того, участникам экскурсии рассказали об образовании субвулканических тел, туфовых толщ Карадага, а также о гипотезе переноса вулканогенных пород Карадага из зоны Щебетовской магнитной аномалии В.В. Юдина.

Вид на скалу Пряничный конь Фото: Надежда ДАЦЮК

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