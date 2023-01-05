В крымских детских лагерях началась зимняя смена

В детских лагерях началась зимняя смена. Фото: Пресс-служба Крымского регионального отделения МООО Российские Студенческие Отряды

В начале января в оздоровительных лагерях Крыма началась зимняя смена в честь новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Студенческих отрядов полуострова.

Пока школьники отдыхают от уроков и привычной рутины на зимних каникулах, вожатые студотрядов в первые дни нового года уже приступили к своим обязанностям.

Фото: Пресс-служба Крымского регионального отделения МООО Российские Студенческие Отряды

Несмотря на то, что слово «лагерь» у многих ассоциируется с летним отдыхом, в Крыму зимние детские каникулы тоже проходят в отличной компании. В это время можно отправиться на оздоровление и набраться сил перед самой длинной третьей четвертью, получить заряд положительных эмоций и укрепить здоровье. Так, впереди ребят ждет очень насыщенная смена с разными тематическими мероприятиями и комфортной крымской погодой.

Фото: Пресс-служба Крымского регионального отделения МООО Российские Студенческие Отряды

- Мы ждали этой смены с нетерпением. Погружаясь в атмосферу детского лагеря, в его бешеный ритм, мы переключаемся от учебных будней и тоже в какой-то степени отдыхаем. Но при этом не забываем и про безопасность детей, и о том, что дети должны уехать с зарядом позитива и прекрасными воспоминаниями о своем пребывании в детском лагере, - отметила руководитель педагогического направления студотрядов Крыма Светлана Овсепян.

Фото: Пресс-служба Крымского регионального отделения МООО Российские Студенческие Отряды

Заметим, несмотря на то, что по всему полуострову объявлено штормовое предупреждение, погода в Крыму все еще остается комфортной для прогулок и поездок. По информации Крымского гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха будет варьироваться от 6 до 13 градусов тепла.

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