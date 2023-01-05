С мигалками и сиренами: полицейский помог рожающей добраться в роддом по пробкам в Ялте

К патрулю на одной из курортных дорог обратился взволнованный водитель Фото: Архив "КП"

В новогодние праздники часто случаются чудеса. Начало 2023 года не стало исключением, поэтому вечер 4 января для сотрудников ялтинского экипажа ДПС выдался крайне неспокойным.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, к патрулю на одной из курортных дорог обратился взволнованный водитель. Он рассказал, что везет свою жену в роддом, но из-за большого потока машин боится не успеть. К тому моменту у девушки уже начались схватки.

- Инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Ялте лейтенант полиции Александр Марченко незамедлительно отреагировал на ситуацию, - отметили в пресс-службе полиции.

За несколько секунд сотрудник ДПС собрался и прыгнул в машину, чтобы помочь семейной паре. На месте патрулирования он оставил двоих своих напарников, а сам быстро повез беременную крымчанку до родильного отделения. Чтобы на дороге никто не создавал помех, он включил проблесковые маячки и звуковые сигналы на служебном автомобиле. Так, вместе с взволнованными ялтинцами они успели в больницу.

- Пока они были в пути, инспектор предупредил медиков об экстренной ситуации. Уже через несколько минут роженицу передали врачам. Они, в свою очередь, отметили, что пациентка была доставлена в родильное отделение вовремя, и ничто не угрожало для здоровья мамы и ребенка, - добавили в МВД.

Позже стало известно, что у семейной пары в Ялте родился мальчик, которого назвали Давид. Вместе с мамой он находится дома. Родители рассказали, что он здоров и активно набирает вес.

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