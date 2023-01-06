Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена 6 января

Со второй половины дня, согласно прогнозу Росгидромета, северо-западный ветер в проливе усилился до 17 метров в секунду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена поздно вечером 6 января из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, - говорится в сообщении.

Напомним в пятницу с утра и до конца дня Керченская паромная переправа работала штатно. Как сообщали ранее в пресс-службе Минтранса РФ, со второй половины дня по проливу ожидалось усиление западного ветра до 12-17 метров в секунду, временами небольшой дождь.

С начала ее работы 9 октября через пролив в обе стороны было перевезено более 58 тысяч пассажиров, более 43 тысяч единиц автотранспорта и почти 5 тысяч ж/д вагонов.

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