На Ай-Петри выпал снег

За минувшую ночь филиалы ГУП РК «Крымавтодор» обработали противогололедными материалами порядка 480 км региональных дорог. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор»

За минувшую ночь филиалы ГУП РК «Крымавтодор» обработали противогололедными материалами порядка 480 км региональных дорог. В работах задействовали 11 единиц техники, сообщила пресс-служба предприятия в своем телеграм-канале.

– Если вы собираетесь на прогулку - одевайтесь теплее, ну а мы поделимся с вами красивым зимним пейзажем: дорога на гору Ай-Петри. Проведена очистка от снега 20 км и обработка противогололедными материалами, – добавили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор»

По данным «Крымавтодора», к вечеру на полуострове похолодает до -3-8 градусов, местами выпадет небольшой снег, на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе «Дед Мороз» рассекал по улицам на крыше автомобиля и раздавал конфеты пешеходам. Новогоднее представление крымского пранкера не осталось без внимания сотрудников ГИБДД – его оштрафовали на 4,5 тысячи рублей.

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