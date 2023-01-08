От нудной домохозяйки до профессионального бутафора: крымчанка покоряет мир реквизитом в стиле Гарри Поттера

Наталья Мельниченко делает атрибутику в стиле Гарри Поттера, которую отправляет по всему миру. Фото героини публикации.

Наталья Мельниченко – мама четверых детей из Керчи, которая сумела превратиться из «нудной», как она говорит, домохозяйки в одного из самых востребованных бутафоров не только в России, но и за ее пределами. Ее заказчиками являются аниматоры из США, Швейцарии, Испании, а также стран СНГ. Волшебные палочки, самооткрывающиеся сундуки, герои и атрибутика в стиле Гарри Поттера впечатляют своей реалистичностью. Тому, что делает Наталья и ее муж, могут позавидовать даже создатели известного фильма о юном волшебнике из Хогвартса.

В мастерской фабрики бутафории. Фото: Наталья Мельниченко

Все началось несколько лет назад. Просидев десять лет в декрете, во время которого, как и многие женщины, Наталья начала рукодельничать, многодетная мама вдруг решила подарить себе первую в жизни фотосессию. Она и стала отправной точкой в ее дальнейшей карьере.

- Я лично взялась за весь процесс: продумала образ, нашла фотографа и мастера, который пошил мне платье, а также принялась за изготовление реквизита. Для меня это был как глоток свежего воздуха! После этого я захотела ещё, и уже не смогла остановиться, - рассказала Наталья КП-Крым.

Отправной точкой в карьере крымчанки стала фотосессия, атрибутику к которой она делала сама. Фото: Наталья Мельниченко

ЗНАКОМЫЕ СОВЕТОВАЛИ НАЙТИ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ

Керчанка увлеклась изготовлением реквизита. Более того, захотелось развивать в городе тематические фотопроекты, делать фотозоны. Часто работали бесплатно, признается женщина.

- Многие знакомые смотрели на меня искоса. Разве, что у виска не крутили. Ждали, когда я наиграюсь и всё брошу, советовали найти нормальную работу. Конечно, было много неудач. Но у меня были и соратники! Это мой муж, которого я обожаю! Мне очень повезло встретить такого человека, - эмоционально говорит Наталья.

Поначалу работали только с фотографами: делали фотозоны, фотопроекты и соответствующий реквизит. Но всё было впустую, процесс двигался со скоростью улитки, признается женщина.

Наталья работает вместе с мужем, но вдвоем уже не справляются. Фото героини публикации.

МУЖУ ПРИШЛОСЬ ОСТАВИТЬ КАРЬЕРУ УЧИТЕЛЯ

Ситуация изменилась в декабре 2019-го, когда о керчанах узнал аниматор из Московской области.

- Он заказал нам реквизит по фильму Гарри Поттер и пригласил к себе на слёт аниматоров. Вот тогда мы и начали настоящий путь бутафора. Заказов стало очень много, - продолжает крымчанка.

Супруг Натальи бросил карьеру учителя и тоже с головой ушел в мир магии и волшебства. Фото: Наталья Мельниченко

Загруженность и недосыпание стали поводом для увольнения мужа Натальи. Перед самым карантином, объявленным из-за коронавируса, Сергей написал заявление «по собственному желанию», и ушел из школы, где учил детей химии и физике. Его знания и навыки отлично вписались в новую сферу деятельности. Так и появилось семейное предприятие под названием fa Bricora.

- Карантин мы даже не заметили, так как работали уже на всю Россию, - признается Наталья Мельниченко.

Мандрагора производства крымчанки ничем не отличается от оригинала. Фото: Наталья Мельниченко/Вконтакте

НАЧИНАЛИ В ГАРАЖЕ

Поначалу реквизит делали в гараже площадью в 30 кв. метров и обходились почти без специальных инструментов. Это была несложная бутафория, но она дала возможность научиться работать с материалом.

- Сейчас у нас большая мастерская, мы делаем сложный реквизит. Работаем с электроникой, деревом, железом и стеклопластиком, - объясняет Наталья.

Изготовление мячей для квиддича в керченской мастерской. Фото: Наталья Мельниченко

Самый популярный реквизит, который чаще всего заказывают у крымских бутафоров, – все, что касается Гарри Поттера. Мандрагора, распределительная шляпа, волшебная палочка Гарри, пикси, Добби, мячи для квиддича, сова Букля и котлы для зелья - все в натуральную величину и практически не отличается от оригинала.

- Из популярного так же Малефисента, Алиса в стране чудес, крюк Мауи и сундук Дейви Джонса, - рассказывает крымчанка. - Но мы делаем не всё, а только то, что другие не смогут повторить. Очень люблю фантазийную тематику. Наши главные принципы - это креатив, качество и индивидуальность.

Готовый сундук с мечами для квиддича выглядит так. Фото: Наталья Мельниченко

Сейчас Наталья и Сергей уже не справляются вдвоем. В работе помогает одна из местных мастериц, но дело требует существенного расширения.

Дементор и Добби - герои популярного произведения Джан Роулинг - творения рук Натальи Мельниченко. Фото: Наталья Мельниченко/Вконтакте

При этом Наталья не перестает удивляться: ее работы известны в России и далеко за ее пределами, но о ней совсем не знают в Крыму и родной Керчи. Дело в том, что местные аниматоры предпочитают более простой и недорогой реквизит.

Фотосессия с атрибутикой из мастерской фабрики fa Bricora. Фото: Наталья Мельниченко/Вконтакте

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