Визуализация мечты: крымчанка путешествует к океану, плавает с китами и воплощает их в картинах

Ради встречи с китами Александра плавала в мутной воде и ждала семь часов в лодке. Фото: Александра Гурдюмова/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

Крымчанка Александра Гурдюмова создает невероятно реалистичные полотна, главными героями которых являются киты. Не так давно девушке удалось воплотить свою мечту – отправиться к океану и даже поплавать рядом с самыми большими животными на планете. С тех пор в ее картинах присутствует и море, и киты, и даже настоящий океанский песок.

Александра изображает китов на своих картинах. Фото: Александра Гурдюмова/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

Александра по образованию экономист, работала в банке, но с детства увлекалась творчеством: ходила в художественную школу, писала картины маслом и акрилом. Уйдя в декрет, наткнулась на работы эпоксидной смолой, решила попробовать и, как говорится, затянуло…

- Сначала просто для себя делала, пока дома не появились горы работ, а муж не стал намекать, мол, пора бы уже хотя бы материалы окупать, да начать продавать, - рассказывает Александра КП-Крым, - Так и пошло. Но это не массовое производство, в основном делаю работы по настроению. Поэтому можно сказать, что это «работа-хобби в удовольствие».

Художница любит океан. Фото: Александра Гурдюмова/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

С помощью «работы-хобби» Александра начала визуализировать воплощение мечты. Увидеть китов и поплавать с ними в океане девушка хотела давно. Сначала морские животные стали появляться на полотнах, а потом и в жизни.

- Первый раз горбатых китов мы увидели в Доминикане, в Атлантическом океане. Банальная экскурсия на лодке. Во второй раз уже были на Шри-Ланке и договорились с местными лодочниками, чтобы нас вывезли в океан. Семь часов искали, и нашли самых крупных на планете голубых китов. Ныряли к ним в океан, - рассказывает художница из Симферополя.

Картина с китом, проданная на аукционе в поддержку Центра реабилитации дельфинов в Крыму. Фото: Центр "Безмятежное море"/Вконтакте

При этом встретить китов удалось с первой попытки, в то время как многие испытывают удачу по пять-шесть раз, признается крымчанка. Сезон выхода в океан к тому времени подходил к концу, были сильные волны и шанс на успех составлял один на миллион.

- Нам не удалось сделать красивое фото или видео под водой, так как вода была fucking dark, как сказал парень с Гавайи, который был с нами в лодке и летел 21 час с другого конца планеты, чтобы их увидеть. Не видно было даже своей руки под водой, не то что кита. Но это того стоило, - поведала Александра своим подписчикам в социальной сети. - Так как все равно ничего не видно, я решила просто смотреть на них с лодки. Они очень быстрые и увидеть кита прямо под лодкой, рассмотреть всех рыбок у него на хвосте дорогого стоило.

Увидеть китов крымчанке посчастливилось на Шри-Ланке. Фото: Александра Гурдюмова/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

Одна из картин Александры Гурдюмовой с изображением кита и океана на днях была продана на аукционе в поддержку Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море». Работу художницы из Крыма приобрел покупатель из Воронежа.

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