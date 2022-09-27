В междугородних автобусах Крыма запустили безналичную оплату проезда

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Возможность расплачиваться по безналу теперь появилась в междугородних автобусах, курсирующих по Крыму. Возможность рассчитываться с помощью банковских карт в терминалах реализовал банк РНКБ и ГУП РК «Крымтроллейбус».

Итак, оплатить по безналу можно проезд в автобусах «Симферополь - Джанкой», «Симферополь - Котельниково», «Симферополь - Судак», «Симферополь - Феодосия», «Красноперекопск - Джанкой», «Симферополь - Черноморское», «Советское - Ялта», «Симферополь - Армянск», «Красноперекопск - Стерегущее», «Саки - Джанкой».

Кроме того, в следующем году планируется обеспечить фиксацию бесплатного проезда льготников на междугородних маршрутах.

Внедрение оплаты по карте на межгородских автобусах — новый этап развития регионального проекта «Цифровая среда». Благодаря его реализации расширяются возможности использования карты национальной платежной системы «Мир». Кроме того, в Крыму внедряются современные цифровые сервисы и услуги.

В Крыму запустили автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП) в 2020 году при участии банка РНКБ. Все транспортные компании, работающие в республике, уже присоединились к АСОП. Больше 2 500 единиц автотранспорта оборудованы валидаторами - специальными устройствами, благодаря которым оплата проезда происходит в одно касание.

В РНКБ отмечают, что карту в транспорте используют 90% пассажиров (из них 51% оплачивают проезд, 39% фиксируют льготный статус). Оплачивать проезд по безналу удобно и быстро — через весь салон не нужно передавать водителю наличные и ждать, пока он выдаст сдачу. Кроме того, ученые доказали, что пластиковые карты накапливают меньше бактерий и вирусов, чем наличные деньги.

КСТАТИ

В августе у клиентов РНКБ появилась возможность покупать билеты на рейсовые автобусы в любую точку Крыма и Севастополя через банкоматы и терминалы самообслуживания банка. На сегодня установлено 48 таких устройств на 25 автостанциях ГУП РК «Крымавтотранс». Билеты можно оплатить по безналу с помощью дебетовых карт РНКБ.

На сегодняшний день покупка билетов доступна во всех устройствах, размещенных на автостанциях ГУП «Крымавтотранс». В краткосрочной перспективе терминалы установят на большинстве автостанций ГУП «Крымавтотранс». В будущем билеты можно будет приобрести во всех устройствах самообслуживания банка, в том числе с помощью карт других банков.

Клиент банка с помощью сервиса в устройствах самообслуживания РНКБ самостоятельно может выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место, и оплатить покупку картой РНКБ. При этом стоимость проездного, купленного в терминалах, равна цене билета, приобретенного в кассе автостанции.

Заместитель председателя правления банка Николай Билан рассказал, что сервис по покупке билетов в банкоматах и терминалах самообслуживания, который банк реализует совместно с Министерством транспорта Республики Крым и ГУП «Крымавтотранс», предназначен для удобства и экономии времени клиентов.

СПРАВКА «КП»

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.