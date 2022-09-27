Хозяин игровой комнаты в ТЦ Севастополя, откуда выгнали ребенка-аутиста, отделался «административкой»

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

На хозяина игровой комнаты в ТЦ «Муссон», куда не пустили ребенка-инвалида, завели административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Напомним, 18 августа 2022 года девятилетнюю девочку, страдающую аутизмом, не пустили на аттракцион «Лабиринт» в развлекательном центре на улице Вакуленчука. У ребенка каких-либо медицинских противопоказаний, препятствующих посещению аттракциона, не было.

После этого губернатор города Михаил Развожаев решил лично разобраться в ситуации. Он встретился с семьей ребенка. Выяснилось, что во время шопинга мать девочки Любовь Харченко вместе с двумя дочками Евой и Нелли зашли в игровой центр. Ранее они уже бывали там, без проблем посещая аттракционы, однако последний визит закончился неудачей.

- По данному факту прокуратура района в отношении индивидуального предпринимателя возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ (отказ потребителю в оказании услуги по причинам, связанным с состоянием его здоровья), которое направлено для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора, - говорится в сообщении.

Инцидентом в торговом центре заинтересовался и республиканский Следком, который начал проверку на предмет ограничения прав ребенка-инвалида на доступную среду.

Кроме того, в ходе проверки прокуратурой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при использовании развлекательного центра. Было возбуждено еще одно административное дело. Материалы направлены в Гагаринский районный суд Севастополя. Надзорное ведомство внесло предпринимателю два представления с требованиями устранить все нарушения.

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