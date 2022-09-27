«Больно сознавать, что гибнут невиновные»: в Бахчисарае почтили память жертв теракта в школе Ижевска

Страшная трагедия, произошедшая в Ижевске, отозвалась болью в сердцах крымчан Фото: Ирина ГЕРЦ

В Бахчисарае прошла траурная минута молчания по погибшим в результате стрельбы в школе №88 города Ижевска. Почтить память жертв трагедии собрались десятки человек.

Страшное событие, поразившее всю страну, произошло вчера утром, 26 сентября. Выпускник ижевской школы открыл огонь в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибли 17 человек, а более 20 были ранены.

На площади Ленина собрались неравнодушные горожане - взрослые и дети Фото: Ирина ГЕРЦ

Почтить память погибших в Ижевске жители Бахчисарая пришли на площадь Ленина. Возложить цветы памяти к импровизированному мемориалу и проявить сочувствие собрались сотрудники администрации города, учащиеся «Школьной академии», а также неравнодушные бахчисарайцы.

Со слезами на глазах горожане возложили цветы и свечи. Выразили сожаление и дети - пятиклассники в память о погибших оставили у мемориала игрушки.

Школьники возложили к мемориалу игрушки в память о погибших Фото: Ирина ГЕРЦ

- Очень больно осознавать, что гибнут невинные люди, особенно дети. Сил и терпения всем, кого коснулась эта вопиющая трагедия. Мужества родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, - отметил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.

Трагедия в ижевской школе отзывается в сердцах крымчан, ведь 4 года назад полуостров поразило страшное событие в политехническом колледже Керчи. 17 октября 2018 года в результате взрыва и стрельбы, которую устроил студент этого же учебного заведения Владислав Росляков, погиб 21 человек, а еще 67 человек пострадали.

Бахчисарайцы почтили память жертв трагедии со слезами на глазах Фото: Ирина ГЕРЦ

Ранее почтили память жертв трагедии и в других крымских городах. Вечером 26 сентября десятки скорбящих собрались у импровизированного мемориала в Керчи, а утром 27 сентября минута молчания прошла по погибшим прошла в Судаке и Феодосии.

В Симферополе траурная акция состоится сегодня, 27 сентября, возле здания городского совета на улице Толстого, 15. Неравнодушные граждане смогут возложить цветы в 18:00.

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