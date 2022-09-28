Что изменится в Крыму с 1 октября 2022 года: карта «МИР» и новые правила для водителей

В следующем месяце крымчан ждут некоторые изменения Фото: Александр ГЛУЗ

НАЛОГИ

С 1 октября текущего года в налоговом законодательстве будет расширен перечень объектов, которые не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС).

Так, с первого дня месяца будут включены в перечни следующие операции:

- по передаче газа и (или) оказание услуг по его транспортировке по газораспределительным сетям на безвозмездной основе потребителям, использующим газ для обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях (код 1010834),

- реализации имущества (кроме денежных средств) или имущественных прав физическому лицу налогоплательщиком - иностранной организацией (код 1011216),

- реализации обработанных и необработанных природных алмазов фондам драгметаллов и драгоценных камней (код 1011458 и код 1011459).

Эти изменения не касаются физических лиц и направлены на предпринимателей, владельцев ИП.

Все новые изменения можно посмотреть в Федеральном законе от 16.04.2022 № 97-ФЗ «О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

С 1 октября начинают действовать новые правила ОСАГО. Предполагается, что эти изменения избавят водителей, инспекторов ГИБДД и сотрудников страховых компаний от ненужной волокиты и бумажной работы.

Водителям больше не нужно будет указывать информацию об очевидцах и вписывать их в извещение во время аварии.

Еще одно нововведение касается постановления водителю результатов экспертизы авто после ДТП. С октября из этой процедуры полностью исчезнет заполнение документов и бумажная волокита. Для того, чтобы получить результаты экспертизы, которую запросил страховщик, в заявлении об извещении достаточно будет выбрать удобный канал связи (электронная почта, офис страховой компании и личный кабинет держателя ОСАГО). По указанному адресу позже придут нужные сведения о проведенной экспертизе.

Также страховые компании в следующем месяце обяжут возмещать автовладельцу почтовые расходы на отправку документов о ДТП.

Поэтому водителям не придется информировать компанию о смене государственного номера машины, так как они смогут узнавать эти данные самостоятельно через автоматизированные электронные базы данных. Автовладельцу в течение трех дней придет уведомление, что компания получила информацию об изменении госномера. Однако при смене собственника прошлого хозяина обяжут в письменном виде уведомлять об этом страховую компанию.

Четвертое изменение будет касаться тех, кто по какой-то причине лишился машины. Утрату придется подтверждать документами ГИБДД, в которых должно быть указано, что автомобиль снят с учета.

С полным перечнем изменений ОСАГО можно ознакомиться по ссылке.

КАРТА «МИР»

В конце октября будет расширен перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту «Мир». Это касается ежемесячных выплат и пособий для малоимущих граждан, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи. Также через карту можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг, положенную отдельным категориям граждан. Кроме того, ежегодную субсидию гражданам, имеющим знак «Почетный донор».

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