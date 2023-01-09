«Пес каждое утро давал лапу, чтобы получить сырник»: появились новые подробности со съемок сериала «БиМ-2» в Крыму

"БиМ-2" снимали в Крыму в течение полугода. Фото: Екатерина Мамакина.

Детективный сериал «БиМ-2», съемки которого в течение полугода проходили в Крыму, выходит на телеэкраны. Премьера фильма состоится уже 9 января. В новом сезоне главных героев истории– капитана полиции Макара Климова (его играет Денис Никифоров) и его четвероногого напарника по кличке Бим - ждут новые приключения и борьба с криминалом. Они раскроют ограбление собственного участка, спасут от бандитов заезжих «звезд» и выручат из беды коллегу Сему Жука.

Как и в первой части фильма, события ленты разворачиваются в небольшом приморском городке. С этой ролью отлично справилась курортная Феодосия. Съемки «БиМа-2» здесь стартовали в начале июня и продолжались вплоть до декабря. За эти полгода сняться в массовке удалось многим местным жителям и даже курортникам.

Ландсир Фунтик стал любимцем съемочной группы. Фото: Екатерина Мамакина

Настоящей звездой сериала за это время стал лохматый черно-белый пес породы ландсир по кличке Фунтик, сыгравший Бима. Это были его вторые продолжительные съемки в Крыму, поэтому акклиматизация не потребовала много времени. Уже на следующий день после прибытия в Феодосию, пес приступил к работе. О том, как вел себя в Крыму один из самых известных кино-псов страны «Комсомолке» рассказала постановщик сцен с животными Екатерина Мамакина.

- Группа встретила Фунтика очень радостно, тепло, как и местный климат. В первый же съемочный день Фунтик вспомнил своего друга и напарника Дениса Никифорова, со второго - начал работать на нападение и задержание преступников, - рассказала Екатерина Мамакина.

Фунтик сначала нападал на преступников, потом облизывал их. Фото: Екатерина Мамакина

Некоторые актеры, игравшие преступников, впервые видя огромного пса, начинали переживать и спрашивали, не укусит ли. Но уже через минуту гладили Фунтика, обнимали и совершенно его не боялись, вспоминает Екатерина.

- В одной из сцен Фунт сбивает с ног преступника, грозно рычит над ним и не дает встать. Но уже после команды «стоп» Фунт начал его облизывать. Все очень смеялись, особенно преступник, - рассказывает постановщик сцен с животными.

На протяжении всего сезона Фунтик знал, где стоит вагончик Дениса Никифорова и каждое утро приходил дать лапу и получить свой сырник. Любимыми сценами для него стали поедание специальной шаурмы, скоростные пробежки и купание.

Большой пес породы ландсир по сценарию ловит преступников в небольшом приморском городке. Фото: Екатерина Мамакина

Огромный интерес вызвала и молодая напарница – доберман по кличке Джесси. Оба носились по съемочной площадке как сумасшедшие, вспоминает дрессировщик. Фунт приносил ее любимую игрушку, проявлял заботу и облизывал ей уши. Зато плыть в лодке в одной из сцен псу совсем не нравилось.

- Сложной сценой для Фунта был выход в море на надувной лодке, так как лодку сильно качало. Псу очень хотелось из нее выпрыгнуть. Но он справился, - поведала Екатерина Мамакина.

За два года, которые прошли после съемок первого сезона «БиМа», у Фунтика появилось потомство – сын Хьюго. Самому ему исполнилось уже четыре с половиной года. Пес продолжает актерскую карьеру и активно снимается в кино и рекламе.

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