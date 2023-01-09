Ходить на свидания и строить планы на выходные: крымский психолог рассказала, как побороть постпраздничный синдром

Влиться в рабочий режим после затяжных праздников порой бывает очень непросто. Главное - не браться за все дела одновременно Фото: Иван ВИСЛОВ

Новогодние праздники - возможность отдохнуть и насладиться временем в кругу семьи. К сожалению, у длинных выходных есть существенный минус - они заканчиваются. Влиться в рабочий процесс и восстановить режим дня порой бывает непросто.

О том, как включиться в работу после новогодних каникул и избежать постпраздничной хандры «Комсомолке» рассказала крымский психолог Алина Бельчук.

ПОЧЕМУ ТРУДНО РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ?

По словам Алины Бельчук, с проблемой «тяжелого понедельника» знаком практически каждый человек. В психологии даже встречается такой термин - постпраздничный синдром. Причем, со спецификой профессии или нелюбовью к работе это никак не связано.

В выходные, особенно долгие, мы привыкаем, что называется, жить своей жизнью. Вставать, когда захочется, проводить время за приятными делами в хорошей компании. Либо же наоборот, отдыхать ото всех и наслаждаться сериалами в одиночестве.

- Это работает эффект контраста - наш мозг сравнивает рабочий ритм и жизнь на выходных. И человек начинает думать, что с работой у него не остается времени на себя. Обычно апатия связана еще и с тревожностью - не все могут полностью отключиться от предстоящих дел. Это нормально, такое состояние проходит около двух недель, - подчеркнула психолог.

ГОТОВИТЬСЯ К РАБОТЕ НУЖНО ЗАРАНЕЕ

По словам Алины Бельчук, желательно в пару последних выходных морально подготовить себя к работе.

- Я бы советовала заранее проверить предстоящие рабочие дела - свериться с графиком и проверить почту. Чтобы в понедельник не было ощущения, что нужно сделать все и сразу. Еще часто человек пытается продлить последний выходной, и очень поздно ложится спать. Разумеется, утром от недосыпа предстоящий день будет казаться еще более тяжелым.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО СЕБЯ

В случае, если войти в рабочий ритм плавно все же не удалось, перегружать себя, пытаясь браться за все дела одновременно, в первый день не стоит.

Немаловажная вещь - время после работы. Как бы ни хотелось, придя домой, сразу же залезть под одеяло и включить любимый сериал, специалист не советует этого делать. «Обмануть» мозг можно разными способами, но важно не входить в режим «работа-дом» сразу.

- Что доставляло удовольствие в прошедшие длинные выходные? Если это были прогулки с друзьями, то по пути домой выйдите на пару остановок раньше и пройдитесь пешком. Наслаждались общением с любимым человеком? Устроите свидание после работы - сходите в кино или ресторан, - подчеркнула Алина Бельчук.

Как заключила психолог, универсальных советов для возвращения в рабочий ритм не существует. Главное - не поддаваться хандре и помнить о важности работы в жизни. А чтобы неделя прошла быстрее, можно начать уже в понедельник планировать предстоящие выходные.

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