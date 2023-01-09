«Мы настроены на победу»: артиллерист из Симферополя получил медаль «Жукова»

Среди юнармейев имена Героев Российской Федерации присвоены 27 отрядам. Фото: Скриншот из видео Минобороны

С момента начала специальной военной операции прошел почти год. На передовую выполнять свой воинский долг отправились не только профессиональные военные, но и добровольцы. В том числе из числа выходцы из юнармейских отрядов. Один из них - 24-летний крымчанин Илья Зозульский, который за проявленную смелось был награжден почетной медалью «Жукова». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

На зимние праздники крымчанин приехал в родной дом, чтобы увидеть семью и вместе с ними встретить Новый год. Здесь же он встретился с ребятами из юнармейских отрядов.

Несмотря на свой небольшой возраст, Илья уже достиг многого. Он - военнослужащий Вооруженных Сил России, артиллерист и настоящий патриот. С первого дня военной операции он выполнял боевые задачи по защите мирного населения и освобождению территорий от киевского режима и националистов. За время, проведенное на фронте, он выполнил больше тысячи огневых задач и уничтожил сотни складов с боеприпасами, а также иные позиции противника.

- Мы всегда настроены на победу, даже когда очень тяжело. Даже когда рядом с окопами падает [снаряд], мы думаем, что должны выжить, принести победу нам и нашему государству, - отмечает Илья.

Орден на груди у парня, как рассказали в пресс-службе Минобороны, не только за боевые навыки, но и за то, что даже в сложных ситуациях он оставался Человеком. Во время выполнения боевых задач Илья спасал жизни своих раненых друзей, которые попали под обстрел. Также он был ранен и сам, но быстро восстановился и вернулся в строй.

Когда крымчанин принял решение защищать родину на передовой, жители его поселка вместе с семьей организовали местный штаб региональной помощи для всех российских военнослужащих. Всем районом они собирали для ребят одежду, снаряжения и все необходимые вещи.

- Мама Ильи – тоже была в зоне СВО. Помогала спасать мирных жителей, эвакуировала людей из домов престарелых и интернатов, попавших под обстрелы украинских националистов, - добавляют в Минобороны.

Заметим, среди юнармейев имена Героев Российской Федерации присвоены 27 отрядам. Чтобы жители Крыма знали своих героев в лицо, во всех заведениях Юнармии были созданы выставки, уголки и комнаты, посвященные героическим поступкам молодых военных.

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