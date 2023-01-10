Самоучитель английского для начинающих. Подборка лучших

Немаловажную роль в изучении английского языка (особенно для начинающих) имеет выбор обучающего курса

Изучение английского языка – важный элемент жизни многих. Путешествия, переезды, общение с коллегами и друзьями из разных стран – все это дает возможность не только познать мир, но и стать более образованным.

Немаловажную роль в изучении английского языка (особенно для начинающих) имеет выбор обучающего курса. Огромное количество самоучителей позволяют удовлетворить запросы самых разных слушателей.

Разберем наиболее эффективные курсы:

Английский Язык С Нуля с Оксаной Долинка

Курс “Английский за 4 недели 2 в 1” сертифицированного Кембриджем преподавателя Оксаны Долинка – один из самых популярных и эффективных на данный момент в русскоязычном интернете.

99% слушателей отмечают существенное улучшение знания языка, 100% - начинают воспринимать английскую речь на слух и свободно говорить, используя простые фразы уже на первых неделях обучения.

Простая и доступная подача материала, участие с носителей языка, погружение в языковую среду – программа обучения нацелена на максимальный результат, который ученики демонстрируют с первых занятий. Курс состоит из уроков в формате аудио и видео, с поддержкой преподавателя и возможностью задавать вопросы, отрабатывать сложные моменты.

Цель курса – быстрое и глубокое освоение языка, умение общаться, выстраивать предложения, понимать и воспринимать разговорную речь. После завершения обучения вы не только сможете свободно общаться в путешествиях, находить новых друзей по всему миру, но и общаться на любые темы.

«English Grammar in Use» - Murphy

Это один из популярных учебников по грамматике Раймонда Мерфи. Подходит для студентов начинающего и среднего уровня, позволяя достигнуть хорошего владения английским. Однако все материалы данного учебника на английском языке, поэтому новички могут столкнуться со сложностью понимания новой информации.

Автор рекомендует студентам уделять наибольшее внимание тем главам, которые вызывают наибольшее затруднение. Учебник подойдет как для самостоятельного обучения, так и для работы с преподавателем.

«Effortless English» – Hoge

Образовательный курс разговорного английского, методика которого состоит в максимальном погружении в языковую среду. Автор предлагает запоминать не только и не столько отдельные слова, а целые фразы, структуры, обороты.

Смысловые элементы, не требующие дословного перевода. Курс построен таким образом, что постепенное усложнение материала происходит незаметно, органично. Кроме того, в курс входит словарь терминов, пояснения, правила и рекомендации.

Знание иностранных языков – преимущество, которое позволяет не только свободно перемещаться по миру без языковых барьеров, но и успешно продвигаться по карьерной лестнице. Тесные межнациональные связи в производственной сфере дают возможность находить работу за рубежом и занимать руководящие должности.

Изучение английского языка во многом зависит от самодисциплины и целеустремленности. Рассмотренные выше курсы – прекрасная база, которая сделает обучение не только эффективным, но и интересным и увлекательным! Однако только уникальный курс «Английский за 4 недели 2 в 1» от Оксаны Долинка может гарантировать комплексное, эффективное, а главное - интересное обучение.