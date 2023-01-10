Официанты в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае получили больше 3 миллионов рублей электронных чаевых

Фото: Архив "КП"

Чаевые - хорошая прибавка официантам к зарплате. И многие привыкли в качестве благодарности оставлять наличные деньги. Правда, купюры не всегда есть с собой, поскольку все больше люде й пользуются банковскими картами, не снимая наличные. Чтобы решить эту проблему, банк РНКБ летом 2022 года запустил сервис безналичного перевода чаевых. С момента запуска сервиса, как сообщили в банке, сотрудники заведений общепита получили на карты около 3,4 миллиона рублей.

Оставить электронные чаевые могут пользователи всех карт российских банков. Новая услуга позволяет объединить оплату счета и чаевые официанту в одном платеже. Клиент может самостоятельно регулировать размер благодарности. Сервис работает по такой схеме: посетитель сканирует QR-код или NFC-метку, которая ведет на страницу оплаты. Затем нужно ввести сумму и подтвердить денежный перевод.

По данным РНКБ, сервис электронных чаевых используют уже больше 550 кафе и ресторанов в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Услуга доступна владельцам заведений, в которых есть платежные терминалы банка РНКБ.

Также в банке привели основные данные по использованию сервиса. Так, в 2022 году сотрудники кафе и ресторанов получили безналичные чаевые больше 20 тысяч раз. Чаще всего благодарность официанту дистанционно переводили сотрудникам заведений в Ялте, Симферополе, Керчи и Севастополе. Средний чек электронных чаевых — около 160 рублей. Самые крупные чаевые получил в августе минувшего года официант в ялтинском ресторане. Ему заплатили 8096 рублей. Кроме того, повезло и феодосийскому официанту, которому перевели в ноябре 5 тысяч рублей.

- Теперь гости кафе и ресторанов могут не тратить время на поиск наличных денег ни для оплаты счета, ни для чаевых, это экономит время и увеличивает уровень комфорта клиентов, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Мы надеемся, что со временем все предприятия, которые работают в сфере общественного питания, оценят преимущества этого сервиса.

В РНКБ отметили, что поступления электронных чаевых на карты официантов банк приравнивает к официальному доходу. Это большой плюс при оформлении кредитных продуктов, поскольку благодаря зачислению чаевых кредитный лимит может быть увеличен.

Практика перевода чаевых в безналичный формат по всей России существует уже несколько лет. Ресторанный бизнес постепенно привык к такому нововведению, ведь сервисы позволяют не только переводить деньги официантам, но и отслеживать отзывы и оценки клиентов относительно отдельных сотрудников.

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