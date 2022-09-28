«Звонят мамы, жены и добровольцы»: как работает «горячая линия» по частичной мобилизации в Крыму

График работы колл-центра - с 8 утра до 8 вечера без выходных Фото: Ирина ГЕРЦ

Неделю назад - 21 сентября - президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Как пояснил глава государства в своем телеобращении, решение было принято, чтобы обеспечить защиту и безопасность страны.

Позже глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил, что мероприятия по частичной мобилизации завершились за четыре дня с начала ее объявления и уже 27 сентября крымчан и севастопольцев, призванных на военную службу, проводили на боевое слаживание. Только после прохождения необходимой подготовки призывники пополнят ряды воинских подразделений.

Известно, что под частичную мобилизацию попадают россияне, уже проходившие службу в рядах Вооруженных сил и находящиеся в запасе, а также те, кто имеет боевой опыт и необходимые для спецоперации военно-учетные специальности. Для ответов на возникающие вопросы во всех регионах начала работу «Горячая линия» с единым номером «122» ( ранее этот номер использовался во время пандемии коронавируса). О том, как проходит работа единственного в Крыму колл-центра и с какими вопросами чаще всего обращаются к операторам - в материале «Комсомолки».

РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Работает Единая региональная информационно справочная служба «122» по вопросам частичной мобилизации всего пять дней - с 23 сентября. Развернули ее на базе Центра оперативного реагирования в Симферополе.

График работы колл-центра - с 8 утра до 20:00. Чтобы успеть «охватить» все звонки, посменно трудятся восемь операторов: шесть человек находятся в офисе, а еще двое - на удаленке. Все сотрудники, отвечающие на звонки, - «матерые» бойцы. В прошлом они работали на «горячей линии», связанной с вопросами пандемии. Поэтому подобная работа для них не в новинку.

Как подчеркнул заместитель директора ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» Анатолий Ткачук, ожидание на линии составляет всего 9 секунд.

Все операторы работают в одном кабинете и, стараясь не мешать друг другу, отвечают на вопросы граждан. Заведующая отделом оперативных дежурных Наталья Лисицына рассказала, что в среднем в период частичной мобилизации на линию поступало около 500 звонков в день. Сейчас их число снизилось во много раз.

Заведующая отделом оперативных дежурных Наталья Лисицына готова ответить на интересующие вопросы Фото: Ирина ГЕРЦ

- Процент «потерянных» звонков - от людей, которые не смогли дозвониться - у нас сейчас всего лишь 1%. Если, к примеру, брать из звонков, которые поступили вчера, то их было всего четыре, причем, двое перезвонили сегодня. То есть практически стопроцентное принятие звонков, - отметила Наталья Лисицина.

В первый день работы колл-центра звонков было больше 700. По словам Анатолия Ткачука, первые дни работы «горячей линии» звонящие чаще всего изливали душу, а сейчас вопросы задают более конструктивные, связанные с прохождением службы.

Служба "122" развернута на базе Центра оперативного реагирования Крыма Фото: Ирина ГЕРЦ

ДОБРОВОЛЬЦАМИ ХОТЯТ БЫТЬ И ЖЕНЩИНЫ

По словам сотрудников «горячей линии», звонки поступают разнообразные, спрашивают, кто подлежит частичной мобилизации, какое полагается материальное обеспечение, каки выплаты положены семьям мобилизованных.

- Чаще всего звонят мамы и жены тех, кто подлежит частичной мобилизации - хотят разъяснений условий призыва по возрастной категории, военным должностям, обеспечению. Очень много звонков от людей, которые хотят пойти добровольцами, причем, как от мужчин так и от женщин. К женщинам есть определенные критерии - это возраст до 45 лет и медицинское образование. Как правило, желающие не попадают под эти категории, но мы принимаем заявку, отмечаем что есть добровольцы. Такие вопросы тоже рассматривают, - говорит Наталья Лисицина.

Все операторы колл-центра - опытные сотрудники Фото: Ирина ГЕРЦ

3401 ЗВОНКОВ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

За недолгое время работы, сотрудники «горячей линии» приняли уже 3401 звонок. Если их становится слишком много, а все операторы заняты, то подключаются сотрудники колл-центра МФЦ.

- На их базе оборудование позволяет это сделать. Звонки идут «блоком» - его подхватывает свободный оператор, и неважно, где он находится - здесь или в МФЦ, - подчеркнул Анатолий Ткачук.

Замдиректора ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» Анатолий Ткачук Фото: Ирина ГЕРЦ

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