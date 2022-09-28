Тормозил 47 метров: подробности ДТП c перевернувшейся легковушкой в Симферополе

Авария случилась на Бородинском мосту. Фото: читатель "КП"

Стали известны подробности аварии с перевернувшейся легковушкой, которая произошла в Симферополе днем 28 сентября. Как «КП-Крым» рассказал очевидец произошедшего, все случилось около 12 часов на Бородинском мосту.

- Серый автомобиль начал экстренно оттормаживаться. Тормозной путь составил 47 метров. А белая машина ехала следом, видимо, водитель не увидел, что идущая впереди машина начала останавливаться. Белая легковушка влетела в серую на полном ходу и перевернулась, - рассказал очевидец.

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: читатель "КП"

Как «Комсомолке» уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, к счастью, в результате аварии никто не пострадал. Все подробности произошедшего сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Фото: читатель "КП"

Напомним, в Симферополе днем 28 сентября произошла также еще одна авария. Из-за столкнувшихся легковушек на перекрестке улиц Козлова и Футболистов образовался затор.

Ранее в ДТП под Джанкоем пострадали пять человек, включая 12-летнего ребенка. Вечером 24 сентября на трассе Целинное-Павловка водитель автомобиля «ВАЗ 21150» въехал в припаркованную машину Lada Priora.

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