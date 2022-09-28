«Один контент в голове»: крымчанин поджог себя и, сделав сальто, приземлился в озеро

На видео молодой человек в кофте с капюшоном и горящей спиной прыгает с моста в озеро. Фото: Скриншот из видео

Гагаринский парк - одно из самых любимых мест симферопольцев. Там часто гуляют взрослые и дети, можно встретить влюбленные парочки и людей на велосипедах и самокатах. Но иногда в сквере происходят странные вещи. Так, на днях симферопольцев шокировал каскадер, который решил повторить трюк из интернета. Бесстрашного парня сняли на телефон очевидцы и выложили видео с ним в соцсети. Кадры тут же разлетелись по местным пабликам.

На видео молодой человек в кофте с капюшоном и горящей спиной прыгает с моста в озеро. Судя по прыжку, парень непрофессионал в этом деле. Как отмечают очевидцы, фаер-трюк был сделан лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание посетителей парка, но вызвал только массу негодования:

- Что в голове у таких людей? Какой пример детям они подают? Там же везде малыши гуляют, - возмущаются пользователи.

- Один контент в голове, - подхватывают другие.

Некоторые в комментариях даже предложили направить энергию в нужное русло и помочь военным во время спецоперации:

Напомним, летом в Крыму уже происходили похожие инциденты. Так, в начале июля на во время фаер-шоу в Феодосии произошел страшный случай. Прямо во время выступления артист едва не сгорел, когда показывал трюки. Сначала профессиональный каскадер ловко крутил горящую палку вокруг себя, но в какой-то момент он не справился с огнем. Пламя охватило сначала лицо и волосы, а затем перекинулось на одежду. Потушить огонь помогли зрители, которые быстро подбежали к молодому человеку. После чего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами тела.

Напомним, в конце лета на Крымском мосту погиб каскадер, который снимался в сериале «Кухня». Алексей Войтков попал в страшное ДТП. Тогда автомобиль актера «УАЗ Патриот» заглох в самый неподходящий момент. Чтобы заглянуть под капот, он вышел из машины, в этот момент мчавшийся на скорости грузовик буквально снес каскадера и протащил его больше десятка метров, прежде чем смог остановиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Танцор фаер-шоу едва не сгорел, показывая трюк на набережной в Феодосии

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами тела (подробнее)

Мужчина, погибший в ДТП на Крымском мосту, оказался актером сериала «Кухня»

Алексею Войткову было 45 лет. Он являлся членом Союза каскадеров России (подробнее)