Зима в Крыму может быть с природными аномалиями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима на Крымском полуострове в этом году может быть с погодными аномалиями. Такое мнение выразил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета им. Вернадского Игорь Вахрушев. По его словам, температура воздуха в целом будет близка к прошлогодним показателям, но её колебания могут быть резкими, что связано с изменениями в прогнозных моделях.

- На полуострове немного изменяется глобальная циркуляция атмосферы. Если раньше перепады температур были менее заметны, то сейчас изменения могут произойти резко. Кроме того, такие аномалии могут возникать в результате влияния постоянных атмосферных фронтов, которые разделяют воздушные массы, - рассказал Вахрушев.

Специалист также отметил, что из-за глобального потепления средние показатели климатических температур немного растут, и влияние фронтов начинает уменьшаться. Это дает возможность прорываться воздушным массам в те регионы, для которых они не присущи.

При этом глобальное потепление, по мнению Вахрушева, оказывает влияние и на сезоны года. Однако, это не значит, что лето станет жарче, а зима суровей. На данном этапе климат Земли становится резче, с погодными аномалиями в виде скачкообразного изменения температуры воздуха, отметил эксперт.

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