Мама умерла, а брат служит: 15-летняя девочка обратилась на «горячую линию», рассказав, что осталась одна после мобилизации отца

Повестки пришли многодетным отцам-одиночкам и тем, кто не может отдать долг Родине по состоянию здоровья. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

В Севастополе четверо мужчин, которые были призваны в рамках частичной мобилизации по ошибке, вернулись домой. О нарушениях, которые удалось исправить, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

После сообщений местных жителей с просьбой разобраться в проблемных ситуациях, Михаил Развожаев лично отправился в Гагаринский военкомат Севастополя, а позже рассказал о проведенной работе с своем Tg-канале.

Одним из ошибочно призванных севастопольцев стал многодетный отец-одиночка. Буквально на днях у мужчины умерла жена, но повестка о частичной мобилизации ему все равно пришла. Отца троих детей уже успели отправить в воинскую часть на Казачке, но уже вернули домой.

В ситуации лично разбирался губернатор Севастополя. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Еще один случай с мобилизованным вдовцом Михаил Развожаев и вовсе назвал вопиющим.

- На горячую линию 122 позвонила 15-ти летняя девочка и сказала, что ее отца мобилизовали (у него есть боевой опыт), а она осталась одна, так как мама у нее умерла, а старший брат служит в армии, - отметил губернатор, уточнив, что лично решает этот вопрос.

Кроме того, в число ошибочно мобилизованных вошли и мужчины, которые не могут отдать долг Родине по состоянию здоровья. Это и 59-летний полковник ФСБ со множеством заболеваний, а также 47-летний офицер в запасе, который по результатам медкомиссии был признан не годным и отправился домой.

Ошибочно мобилизованные севастопольцы вернулись домой. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

- Продолжаем работать с обращениями. Если будет необходимо сможем вернуть человека и из расположения части, где будет проходить подготовка и боевое слаживание, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Губернатор также выразил благодарность всем мужчинам, которые отправились на службу, в некоторых случаях и добровольно - еще до получения повестки.