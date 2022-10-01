Чтобы клены и тополя не падали на головы прохожих: в Крыму готовят «врачей» для деревьев

Растения обследуют импульсно-пространственным томографом. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крымские специалисты учат коллег правильно ставить диагнозы деревьям, которые «захворали» или наоборот внешне выглядят хорошо, а внутри гнилая сердцевина.

В Крым приехали арбористы со всей России. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- В Никитском ботаническом саду проходит семинар арбористов, - сообщили в пресс-службе НБС-ННЦ РАН, отметив, что премудростями ухода за деревьями овладевают более 40 человек, который приехали на Южный берег Крыма со всей России.

Арборист – это древовод, специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними как за индивидуальными организмами, тогда как за лесами ухаживают лесоводы. Главная его задача - распознавать, лечить и предупреждать различные болезни и повреждения деревьев.

На фото и видео можно наблюдать, как Владимир Герасимчук - заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры НБС-ННЦ, используя в качестве «подопытного кролика» старый платан, показывает, как правильно проводить обследование, а если говорить по-научному, то «обучает методами инструментальной диагностики внутреннего состояния деревьев».

Эксперты должны прежде всего понять не представляет ли дерево опасности для окружающего мира, а вдруг оно здоровое только на первый взгляд, а на самом деле трухлявое, и может в любой момент рухнуть на голову случайному бедолаге прохожему или изуродовать автомобиль.

Дело нужное и актуальное, в Крыму, например, очень часто в ненастье отжившие свое тополя и клены падают на машины, здания и улицы.

Нужно отметить, что в этом году такое же обследование импульсно-пространственным томографом прошел и знаменитый орех Никулина, растущий у подножия горы Демерджи. Грецкому ореху, ставшему известным после выхода на экраны фильма «Кавказская пленница», эксперты, сделав своеобразное УЗИ, с помощью датчиков, которые поместили на его стволе, поставили диагноз и прописали лечение.

Кстати, профессиональный арборист в идеале должен обладать еще нехилыми навыками промышленного альпинизма, чтобы проводить санитарную обрезку деревьев, высота которых порой составляет несколько десятков метров.

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