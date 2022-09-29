В платье за полмиллиона: супермодель из Керчи представит Крым на конкурсе красоты в Индонезии

Юлия Павликова мировая рекордсменка по числу титулов, завоеванных на престижных конкурсах красоты. Фото с официального сайта конкурса «Miss Grand International»

Супермодель из Керчи Юлия Павликова, которой в прошлом году из-за крымской прописки отказали в участии в конкурсе «Мисс Земля», в этот раз будет официально представлять Крым на международном смотре «Miss Grand International 2022». Конкурс пройдет в Индонезии уже в октябре. В нем примут участие 80 девушек из разных стран мира. Все они уже сегодня вылетели в Джакарту, где проведут финальную подготовку перед конкурсом.

«Комсомолке» удалось пообщаться с моделью прямо перед вылетом. Юлия нашла время для беседы уже находясь в самолете.

- Я еще не давала никому интервью, вы, кстати, первые. Потому, что очень переживала, смогу ли улететь. Большие сложности с получением визы, с оформлением документов и вакцинированием. Для посещения этой страны нужны сразу три прививки, - рассказала крымчанка.

Юлия Павликова будет официально представлять на конкурсе Крым. Фото: Юлия Павликова/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

Конкурс «Miss Grand International», на который отправилась модель из Керчи, входит в «большую четверку» или «Большой шлем» самых крупных конкурсов красоты на планете. Он стоит в одном ряду с такими смотрами, как «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля» (тот самый, от участия в котором так бесцеремонно и без объяснений Юлию Павликову отстранили в 2021-м).

На этот раз девушке не помешали ни крымская прописка, ни возраст. На момент подачи заявки 28-летняя Юлия уже достигла предельного возраста для участия в таких мероприятиях. Сейчас красавице уже исполнилось 29 лет.

- Принять участие в конкурсе меня пригласили сами организаторы. Они сделали исключение для меня в связи с теми заслугами, которые у меня на счету, - пояснила модель.

Финал конкурса «Miss Grand International 2022» состоится 25 октября. Фото: Юлия Павликова/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

«Miss Grand International» в этом году празднует 10-летний юбилей. И в этот раз Крым будет впервые участвовать в нем официально.

- В прошлом году была участница, которая представила Крым, но никакого отношения к полуострову не имела. Это был пробный ход организаторов, чтобы посмотреть на реакцию людей. Откуда была та девушка, я не знаю, но ее участие особо не афишировали, - говорит Юлия Павликова.

В афишах мероприятия керчанка значится именно как представительница Крыма, в то время как Россию будет представлять другая участница. Да и остальные конкурсантки едут на «Miss Grand International» от стран, а не от регионов. Почему так? Модель, смеясь отвечает:

- Потому что Крым – это Крым.

В 2021 году крымчанку без объяснения причин отстранили от участия в конкурсе "Мисс Земля". Фото: Юлия Павликова/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

Юлия Павликова – мировая рекордсменка по числу титулов, завоеванных на конкурсах красоты самого высокого уровня. Для «Miss Grand International» ее команда заказала уникальное платье с символами Крыма – грифонами.

- Национальный костюм мне разрабатывал художник по костюмам, который отшивает их для известных цирковых шоу не только в России, но и за рубежом. Он весит 15 килограммов. Грифоны будут у меня на плечах, это исторический образ с символами Крыма,- поделилась модель.

Шоу национального костюма и вечернего платья будут предварять финал конкурса с награждением, который состоится 25 октября. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по всему миру. Крымчанка продефилирует в эксклюзивном вечернем платье Жар-птицы в стиле русских сказок. Его вес - 8,5 килограммов, а стоимость – полмиллиона рублей.

- Платье полностью расшито камнями Сваровски. Так что Крым подготовился к конкурсу основательно,- резюмирует модель.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Меня просто взяли и выкинули»: Крымская прописка не дала модели из Керчи пройти в финал конкурса «Мисс Земля»

Юлия Павликова лидировала в рейтингах и претендовала на победу (подробнее)

Скользкий пол и конкуренция в воздухе: победительница «Мисс Крым-2022» раскрыла тайны закулисья

Будущий стоматолог Алина Копчинская в борьбе за титул обошла 15 красавиц со всего полуострова (подробнее)