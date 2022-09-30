Зрителями на проекте «Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой» в Симферополе стали 2 тысячи человек

Фото: rncb.ru

Бесплатные мастер-классы со звездами классической музыки в Симферополе посетили около двух с половиной сотен человек. Активности проходили с 17 по 30 сентября в Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского в рамках проекта банка РНКБ «Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой. Зрителями на творческих музыкальных вечерах стали около 2 тысяч человек.

По итогам мастер-классов известные артисты выбрали 11 самых талантливых учеников, которые примут участие в финальном творческом вечере 30 сентября. Музыканты выступят на большой сцене в сопровождении Севастопольского симфонического оркестра.

- Каждый вечер зрители аплодировали нашим артистам стоя, это было что-то невероятное, - говорит художественный руководитель «Музыкальной энергии», знаменитая российская саксофонистка Вероника Кожухарова. – Крым сам по себе – настоящее место силы, и здесь живут удивительные люди, которых вдохновляет музыка и искусство. Желаю, чтобы таких проектов было как можно больше и здесь, и в других регионах нашей большой страны!

Начальник Управления продаж и обслуживания РНКБ Александр Козинкин отметил по итогам проекта организаторы получили много положительных отзывов.

- Мы очень рады услышать столько восторженных отзывов и видеть, что «Музыкальная энергия» настолько понравилась всем зрителям и участникам мастер-классов. Ценить настоящее искусство очень важно, и мы как социально ответственная организация считаем необходимым дарить людям в рамках подобных проектов положительные эмоции и яркие впечатления, - отметил Александр Козинкин.

КСТАТИ

Этой осенью РНКБ запустил масштабную социально-образовательную программу здорового образа жизни «Энергия Юга». И «Музыкальная энергия» - часть этого проекта. Мероприятия будут проходить в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Желающие смогут посетить бесплатные мастер-классы по четырем направлениям: спорт, здоровье, экология, творчество. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте pro.rncb.ru.