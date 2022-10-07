Этого ждали все автомобилисты: в Севастополе завершился второй этап строительства развязки на Ялтинском кольце

Реконструкция Ялтинского кольца - одна из самых крупных инфраструктурных работ города-героя. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе с опережением графика финишировал второй этап строительства транспортной развязки на Ялтинском кольце. Этого события, без преувеличения, ждали не только все автомобилисты города-героя и Крыма, а также и туристы, каждый год приезжающие на полуостров.

Этим летом основной поток отдыхающих из-за «закрытого неба» прибыл на полуостров именно на автомобилях. Однако большое количество туристов ежегодно предпочитают не зависеть от общественного транспорта и пользоваться именно личными авто. За несколько лет дороги в Крыму преобразились - от старых разбитых трасс практически ничего не осталось, а на замену им появилась масштабная «Таврида», соединяющая большинство городов. Теперь проехать от Севастополя до Керчи можно напрямую - не тратя время на многочасовые пробки в городах, встречающихся по пути.

Постоять в пробках этим летом все же приходилось неслабо: один из главных въездов в Севастополь - Ялтинское кольцо - трансформировался в двухуровневую развязку. Чиновники объясняли масштабные перекрытия необходимостью - от интенсивности строительства зависело то, насколько быстро открылась бы развязка.

«ВАД» ОПЕРЕЖАЕТ СРОКИ

В середине сентября севастопольцев и гостей города ждало радостное событие - Ялтинское кольцо вернулось, но уже в усовершенствованном виде. Теперь это - масштабная двухуровневая развязка. Подрядчик строительства АО «ВАД» уже завершил два этапа работ. По словам директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено, работы идут с опережением графика.

- Первым этапом было открыто движение с трассы «Таврида» на улицу Второй Обороны и съезд с улицы Второй Обороны на улицу Сапунгорскую, вторым этапом открыто движение по кольцу по двум путепроводам, - отмечает Павел Иено, - Движение из Севастополя в Ялту и из Ялты в Севастополь, а также с улицы Второй Обороны в Ялту осуществляется по новому кольцу. Открыто и сквозное движение из Севастополя в Симферополь и обратно.

Стоит отметить, что частичное открытие кольца в направлении Ялты изначально ожидалось до 1 октября, однако, было завершено на полмесяца раньше.

По контракту работы должны быть завершены в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Круглосуточная работа на объекте ведется уже полтора года - Ялтинская развязка - один из самых сложных участков восьмого этапа «Тавриды». Вместо привычного кольца строители возвели туннельный путепровод для въезда в Севастополь и обратно, а съезды на Сапун-гору и Ялту расположились вокруг по кольцевому объезду.

- Реконструкция Ялтинского кольца - это один самых крупных инфраструктурных объектов Севастополя, - подчеркнул губернатор города-героя Михаил Развожаев.

ДВА ЭТАПА ПОЗАДИ

Рабочее движение в сторону 5-го километра было запущено еще в июле. В октябре планируется завершить третий этап работ: откроется путь с нового кольца на Симферополь - со стороны Ялты и улицы Второй Обороны без движения по временным объездам.

- После завершения третьего этапа подрядная организация «ВАД» приступит к демонтажу временных объездов, которые были обустроены на период строительства, - отметил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Строители по-прежнему заняты обустройством разделительных ограждений и дополнительных полос проезжей части. Но уже сейчас, минуя пробки, автомобилисты могут уехать в Ялту, на Сапун-гору и в других направлениях.

Второй этап строительства транспортной развязки на Ялтинском кольце завершен. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

КАК ЕЗДИТЬ ПО НОВОМУ КОЛЬЦУ

Новая развязка на Ялтинском кольце существенно упрощает движение и экономит время на сложном участке. Рассказываем, как выехать из Севастополя по новой схеме движения.

Схема интуитивно понятна каждому автомобилисту. При движении под кольцом, которое проходит от Симферополя в сторону 5-го километра Балаклавского шоссе, изменений нет. Чтобы попасть на верхний уровень развязки - кольцо - необходимо заранее занять правый ряд в районе Балаклавской ТЭЦ. Первый съезд оттуда будет на Сапун-гору, второй - в сторону 5-го километра, а третий, собственно, на Ялту.

По подобной схеме автомобилисты могут ездить со стороны Сапун-горы: первый съезд с кольца ведет в сторону 5-го километра, второй - в Ялту. Третий съезд в сторону Симферополя пока не готов, поэтому для того, чтобы попасть в крымскую столицу, необходимо повернуть в сторону Ялты, а затем развернуться возле автозаправки и двигаться в направлении Инкермана.

Сложностей не возникает и при движении в обратную сторону. Со стороны Южнобережного шоссе можно уехать в Симферополь по временной дороге, если повернуть направо. А если необходимо выехать на Сапун-гору или 5-й километр, нужно проехать на кольцо.

Со стороны 5-го километра двигаться еще проще. Чтобы попасть на трассу на Симферополь, нужно ехать прямо - насквозь развязки. Если же перед ней повернуть направо, можно уехать на кольцо, оттуда повернуть на Ялту или на Сапун-гору, либо развернуться.

МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА

Восьмой этап трассы «Таврида» должен увеличить пропускную способность автомобильных дорог Севастополя и вывести транзитный транспорт за пределы города. Закрыли Ялтинское кольцо для масштабного ремонта в конце июля 2021 года. На время строительства развязки компания «ВАД» обеспечила организацию движения по временным объездным дорогам вокруг кольца, однако, пробки все равно никто не отменял.

Планировалось, что строительство займет два года, но, как заметно уже сейчас, подрядчик управится быстрее. По контракту работы должны быть завершены в 2023 году.