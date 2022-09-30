На 40 минут быстрее: новые объездные Симферополя и Алушты сократят путь к побережью

Строительство съездов с трассы «Таврида» в сторону морского побережья входит в число приоритетных проектов госпрограммы развития Крыма на следующий год. Фото: ВАД

Строительство съездов с трассы «Таврида» в сторону морского побережья входит в число приоритетных проектов госпрограммы развития Крыма на следующий год. Из федерального бюджета на мероприятия программы власти направят 100 миллиардов рублей, значительная часть из которых пойдет на дорожное строительство. И прежде всего на приведение к состоянию первой категории автодороги в сторону Алушты и Ялты.

ПЕРВЫЙ ГОТОВ

От трассы «Таврида» в сторону Южного берега Крыма строится новая объездная Симферополя от села Донского к селу Перевальному. На первом этапе строительства, протяженность 15,8 км, подрядчик АО «ВАД» подготовил земляное полотно для укладки дорожной одежды.

- Были определенные трудности с организацией работы по обустройству развязки в Донском по примыканию данной автодороги, - сообщил исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. - До 15 сентября работы были временно приостановлены, но подрядчик оптимизировал работу, чтобы не нарушить сроки производства работ по данному объекту.

Археологические исследования по оси прохождения объездной автодороги практически завершены. Вблизи Симферополя было обнаружено 32 кургана и не разграбленные в древности погребения представителей скифской знати, датированные IV в. до н.э. Больше никаких находок, которые бы потребовали приостановить работы, специалисты не выявили. В сентябре из экспертизы выйдет проект строительства второго этапа, который затрагивает часть села Заречного в долине реки Салгир. После этого на строительство второго этапа трассы будет заключен контракт. Сколько домов в итоге попадет под снос, станет известно уже из итогового документа.

- После проведения экспертизы будет еще разрабатываться рабочая документация, в которой будет уточняться ось трассы и границы работ, - пояснил начальник Службы автодорог Крыма Максим Тарасов. - Как показывает практика, уже при начале строительства что-то может измениться - где-то высота насыпи, где-то крутизна откосов, где-то граница нашей дороги.

ДВА ГОДА ДО ЗАПУСКА

- На сегодняшний день нет альтернативных вариантов, кто может с таким качеством в такие сроки выполнять объекты подобной сложности. Такого опыта, как у ВАДа, ни у одного подрядчика Республики Крым нет, решать все социальные вопросы с изъятием, с переустройством коммуникаций, с гражданами, все сопутствующие сложности объектов такого уровня, - отметил Тарасов.

По госпрограмме объездная от Донского до Перевального должна быть готова к 2025 году. Но учитывая потребность в новой транспортной артерии и опережающие темпы подрядчика ее планируют закончить в 2024 году. В данный момент АО «ВАД» выполняет подготовительные работы для строительства второго этапа юго-восточного обхода Симферополя. Его протяженность составляет около 9 км, и он будет выходить к трассе Симферополь - Алушта - Ялта перед Ангарским перевалом.

В ОБЪЕЗД АЛУШТЫ

К концу года ВАД приступит к еще одному масштабному проекту - строительству новой объездной Алушты. Изначально планировалось, что эта дорога будет выходить к действующей трассе в районе Массандры, но в итоге сошлись на более экономичном варианте до Малого Маяка.

- Обход у нас будет начинаться от села Изобильного, там будет транспортная развязка, - уточнил Тарасов. - И дальше порядка 7 км дороги, которая будет выходить на действующую трассу за Алуштой в районе Малого Маяка.

Перед дорожниками стоит задача вывести транзитный транспорт за границы города. Но полностью миновать поселки Большой Алушты не удастся. Поэтому действующая дорога в направлении Ялты пройдет капитальный ремонт. Как и трасса от Перевального в направлении Алушты, в том числе с увеличением полос, где позволяет рельеф и геологическая обстановка. В результате путь на Южный берег для автомобилистов должен стать короче на 40 минут.

В финале масштабное преобразование затронет въезд в Ялту, где также нужно разделить транзитный транспорт со стремящимся в город. Были даже планы пробить тоннель в горной породе и направить в него сквозной трафик. Но этот проект забраковали из-за высокой стоимости. К какому решению придут проектировщики и финансисты, станет известно уже в следующем году.

ПРОСКОЧИТЬ К МОРЮ

Один из самых проблемных участков на пути к морю проходит от города Саки до Евпатории. Вдоль берега здесь расположились гостевые дома, автокемпинги, базы отдыха и один из самых больших в Крыму автопарков. Транспортная загруженность, парковки на обочинах, снующие туда-сюда пешеходы - все это замедляет движение автомобилей. В результате каждое лето на этом участке собирались километровые заторы. Уже в 2024 году от них останутся воспоминания в лентах новостей и фотографий в соцсетях. К этому сроку АО «ВАД» построит новую автомобильную дорогу от Симферополя до Евпатории подальше от морского берега в обход озера Сасык-Сиваш и до поселка Мирного. Первый этап новой трассы уже вычертил 25 км пути от Симферополя до села Скворцово, минуя аэропорт и тоннели под взлетными полосами. Его ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, и теперь подрядчик сосредоточил силы на 61 км второго этапа, где возводится больше десятка мостов и путепроводов.

- На сегодняшний день работы по трассе Симферополь - Евпатория - Мирный ведутся на всей протяженности, по всем 17 мостам и практически по всем крупным инженерным коммуникациям, - рассказал Тарасов. - Более того, уже уложено порядка 23 км нижнего слоя асфальта. Работы идут ударными темпами, на объекте сегодня трудятся порядка 500 человек и 330 единиц дорожно-строительной техники. По графику у нас завершение объекта - это конец 2024 года и ввод в эксплуатацию в 2025 году. Но идем к тому, чтобы в середине 2024 года объект запустить в эксплуатацию.