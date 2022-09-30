Пустые залы и сплошные убытки: как выживают кинотеатры в Симферополе

Чтобы хоть как-то поддержать отрасль в Симферополе, владельцев кинотеатров до конца года освободили от уплаты аренды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того, как голливудские фильмы покинули российский рынок, ситуация в отечественных кинотеатрах по всей стране стала плачевной. На сеансы приходят по одному или по два человека, а сотрудники постоянно твердят о полном закрытии индустрии. Крым не стал исключением, поэтому тяжелые времена для кино наступили и здесь. О том, как переживают непростой период отрасли, «Комсомолке» рассказала директор симферопольского кинотеатра «Спартак» Ирина Вишневская.

Напомним, с марта из-за санкций все крупнейшие голливудские студии - Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount - перестали выпускать киноновинки по всей России.

НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ

По словам директора организации, сейчас один из самых известных кинотеатров крымской столицы переживает очень непростой период. Предприятие находится на грани закрытия.

- Мы уже не работаем, а выживаем. Каждый месяц подсчитываем убытки. О закрытии пока не могу точно сказать, так как не все процессы решены, чтобы об этом распространяться. Мы не знаем, что будет дальше, - рассказывает «КП-Крым» Ирина Вишневская.

Отметим, по данным сервиса проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей «Руспрофиль», предприятие с начала августа находится в процессе ликвидации. Вполне вероятно, что в скором времени оно и вовсе прекратит свое существование.

ВЫБОР НЕВЕЛИК

Репертуар «Спартака», как и в большинстве кинотеатров, сегодня состоит из отечественных фильмов. В том числе и тех, которые вышли в прокат несколько лет назад. В ход идет нестареющая классика вроде фильмов «Брат», «Богатырь», «Т-34», «Огонь», «Движение вверх».

- В прокате иногда встречается и зарубежное кино, но это, конечно, не премьеры, поэтому они мало кого интересуют. Мы бы показывали разнообразные фильмы, но берем в прокат только то, что предлагают наши дистрибьютеры, поэтому выбора нет, - отмечает Ирина.

СЕАНС НА ОДНОГО

По словам директора развлекательного центра, уже более полугода посещаемость кинотеатра оставляет желать лучшего. Хотя сотрудники и продолжают работать в штатном режиме, публиковать анонсы и развешивать баннеры, люди не идут. На многих сеансах в зале сидит всего по три человека, а иногда и вовсе по одному.

- С нашей стороны подготовка идет полным ходом, а зрителей нет… Поэтому мы и говорим, что сейчас очень тяжелое положение для нас. Затраты на показы фильмов никак не окупаются, каждый месяц убытки, - говорит директор и добавляет, что сегодняшнюю ситуацию по выручке нельзя даже сравнить с периодом карантинов из-за коронавируса.

РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ

- Во время пандемии все равно был более удачный период, чем сейчас. Так как тогда были голливудские премьеры и много новых и интересных фильмов, сейчас же с новинками сложно и скудно. Зрители привыкли к другому продукту, поэтому сейчас не перестраиваются.

Чтобы как-то выживать в сфере кинопоказов, многим кинотеатрам пришлось сократить штат сотрудников. Так, по данным сайта «Руспрофиль», в «Спартаке» на сегодняшний день работает всего шесть работников, а в кинотеатре имени Т. Г. Шевченко - до 10.

Как рассказала КП-Крым одна из сотрудниц государственного кинотеатра, закрываться они пока не планируют.

- О закрытии руководство нам ничего не говорило, но у нас бывает время, когда по несколько дней нет никаких сеансов, потому что люди просто не покупают билеты. Это очень грустно, но что поделать. Еще и коллеги один за одним увольняются, потому что работы нет, - отмечает женщина.

ПОДДЕРЖКА ОТ ГОСУДАРСТВА

Чтобы хоть как-то поддержать отрасль в Симферополе, владельцев кинотеатров до конца года освободили от уплаты аренды. Такое решение приняли депутаты горсовета крымской столицы.

Ранее власти объявляли арендные каникулы с 1 марта по 1 октября. Сейчас же их решили продлить еще на несколько месяцев.

Напомним, в конце июля собственники кинотеатра им. Т.Г Шевченко в Симферополе выставили здание на продажу. Бизнес решили продать на популярном сервисе «Авито» за 90 миллионов рублей. Но спустя два месяца ставки упали, теперь здание общей площадью 1837 квадратных метров оценили в 70 миллионов.

О том, что будет дальше с отраслью кинотеатров в Крыму - неизвестно. Но сотрудники надеются, что ситуация в скором времени поменяется в лучшую сторону.

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