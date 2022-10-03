Крупнейший крымский банк выдал клиентам 3 миллиона бесконтактных карт

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Крымчане оценили удобство использования бесконтактных карт, ведь оплата происходит в одно касание. Это комфортно и в общественном транспорте, и в супермаркетах, и в заведениях общепита — везде, где есть банковские терминалы.

Массовая эмиссия бесконтактных банковских карт РНКБ платежной системы «Мир» началась в 2019 году. С этого момента было выдано больше 3 миллионов таких карт жителям Крыма, Севастополя и Краснодарского края. 80% от этого количества - дебетовые карты, остальные - кредитные. В среднем за день банк выдавал около 3 тысяч карт.

Отметим, что среди главных преимуществ бесконтактных карт - не только максимально быстрые расчеты (около трех секунд на совершение расчета), но и безопасность данных: карту при оплате не нужно передавать продавцу, кассиру или водителю автобуса. Кроме того, использование такой карты безопаснее для здоровья в условиях пандемии коронавируса и других сезонных вирусных заболеваний. Пластик хранит меньше бактерий и вирусов, чем бумажные купюры.

АКЦИИ И БОНУСЫ

Владельцы карт «Мир», которые активно используют пластик, становятся участниками акций от платежной системы и могут получать вознаграждение от партнеров банка. Так, в рамках госпрограммы туристического кешбэка от Ростуризма и платежной системы «Мир» клиенты могут вернуть 20% на карту от стоимости путевки или тура.

А в рамках программы лояльности РНКБ пользователи дебетовых и кредитных карт могут снизить процент по кредиту, в том числе ипотечному, или же повысить ставку по депозиту. Напомним, что льготный период по кредитке РНКБ увеличен до 115 дней.

Клиенты также могут пользоваться всеми возможностями мобильного приложения и интернет-банка, а еще депозитными и кредитными программами с максимально выгодными условиями.

Для того, чтобы оплачивать покупки в интернете, можно открыть виртуальную карту. Это возможно в мобильном приложении банка.

КСТАТИ

Во всех банкоматах и терминалах самообслуживания РНКБ установлены NFC-модули. Это оборудование позволяет использовать бесконтактную карту, прикладывая ее к считывателю. Такой метод минимизирует риск «проглатывания» карты терминалом. По данным РНКБ, около 40% клиентов пользуются NFC-модулями.