В Крыму продают роскошную квартиру за три миллиона долларов. Показываем, что там есть

Шикарный пентхаус расположен недалеко от центра на улице Щорса. Фото: Авито

Панорамный вид на море, горы и набережную Ялты, итальянская дизайнерская мебель и почти 800 квадратных метров чистого удовольствия! Именно так описывают самую дорогую квартиру Крыма, которую в конце сентября выставили на продажу больше, чем за три миллиона долларов.

«Комсомолка» изучила объявление. Показываем, что предлагают покупателю за такую немаленькую сумму.

«ЗВОНЯТ ИЗ ИНТЕРЕСА»

Интересный лот появился в разделе «Недвижимость» на популярном сайте объявлений несколько дней назад, но, по словам продавца, объявление уже пользуется огромной популярностью.

- Некоторые звонят просто из интереса, потому что цена не совсем стандартная для обычной квартиры. Но и квартира не совсем обычная, - признается владелец.

Всего в квартире пять комнат. Фото: Авито

ДОМ РАЗМЕРОМ С СУПЕРМАРКЕТ

Так, пятикомнатную двухэтажную квартиру выставили на продажу за 167 миллионов рублей. Шикарный пентхаус расположен недалеко от центра на улице Щорса и занимает два из пяти этажей всего дома. Именно поэтому цифры в разделе «площадь» удивляют - 780 квадратный метров! А за один квадрат продавец просит всего 215 тысяч рублей. На секундочку, торговая площадь любого среднестатистического супермаркета - около 600 м².

Дизайн выполнен итальянским мастером. Фото: Авито

ОБЗОР НА 360 ГРАДУСОВ

Как заявляет продавец, квартира находится в самом большом комплексе Ялты. Благодаря этому жителям обеспечен лучший вид на город с любой точки дома.

- Восхищение и захватывающий дух, восторг- это те главные эмоции, которые вызывает этот непревзойденный вид благодаря панораме на 360 градусов на море, набережную, горы и пик горы Ай-Петри, - заявляет владелец пентхауса.

Над каждой деталью в доме трудилось несколько профессионалов. Фото: Авито

Также квартира оснащена полным комплектом мебели и техники, там есть кондиционер, холодильник, стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель и комната под гардероб.

МЕБЕЛЬ ИЗ МРАМОРА И ШЕЛКА

Будущего хозяина ультрасовременной квартиры внутри ждет изготовленная на заказ мебель по лекалам известного итальянского Дома Минотти из шелка, благородный мрамор, раздвижные окна в пол и огромная терраса.

БАССЕЙН С ИОНАМИ СЕРЕБРА

Также на одном из этажей находится шикарный бассейн с системой подогрева, с подсветкой и уникальной безхлорной системой отчистки. Вода в нем обеззараживается благодаря ионам серебра и меди.

Бассейн оснащен специальной системой очистки. Фото: Авито

Пентхаус находится в элитном жилом доме, поэтому вместе с квартирой за 167 миллионов будущий владелец бонусом получает личное место для парковки и детскую территорию с аттракционами.

Квартира находится в самом большом комплексе Ялты. Фото: Авито

Стать обладателем такой роскошной жилплощади, по словам собственника, можно и с использованием ипотечного кредита. Но пока что желающих сделать это не нашлось. В основном, звонят лишь из интереса.

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