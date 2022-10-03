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Общество3 октября 2022 12:00

В Крыму продают роскошную квартиру за три миллиона долларов. Показываем, что там есть

Общая площадь элитного жилья составляет 800 квадратных метров
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Шикарный пентхаус расположен недалеко от центра на улице Щорса. Фото: Авито

Шикарный пентхаус расположен недалеко от центра на улице Щорса. Фото: Авито

Панорамный вид на море, горы и набережную Ялты, итальянская дизайнерская мебель и почти 800 квадратных метров чистого удовольствия! Именно так описывают самую дорогую квартиру Крыма, которую в конце сентября выставили на продажу больше, чем за три миллиона долларов.

«Комсомолка» изучила объявление. Показываем, что предлагают покупателю за такую немаленькую сумму.

«ЗВОНЯТ ИЗ ИНТЕРЕСА»

Интересный лот появился в разделе «Недвижимость» на популярном сайте объявлений несколько дней назад, но, по словам продавца, объявление уже пользуется огромной популярностью.

- Некоторые звонят просто из интереса, потому что цена не совсем стандартная для обычной квартиры. Но и квартира не совсем обычная, - признается владелец.

Всего в квартире пять комнат. Фото: Авито

Всего в квартире пять комнат. Фото: Авито

ДОМ РАЗМЕРОМ С СУПЕРМАРКЕТ

Так, пятикомнатную двухэтажную квартиру выставили на продажу за 167 миллионов рублей. Шикарный пентхаус расположен недалеко от центра на улице Щорса и занимает два из пяти этажей всего дома. Именно поэтому цифры в разделе «площадь» удивляют - 780 квадратный метров! А за один квадрат продавец просит всего 215 тысяч рублей. На секундочку, торговая площадь любого среднестатистического супермаркета - около 600 м².

Дизайн выполнен итальянским мастером. Фото: Авито

Дизайн выполнен итальянским мастером. Фото: Авито

ОБЗОР НА 360 ГРАДУСОВ

Как заявляет продавец, квартира находится в самом большом комплексе Ялты. Благодаря этому жителям обеспечен лучший вид на город с любой точки дома.

- Восхищение и захватывающий дух, восторг- это те главные эмоции, которые вызывает этот непревзойденный вид благодаря панораме на 360 градусов на море, набережную, горы и пик горы Ай-Петри, - заявляет владелец пентхауса.

Над каждой деталью в доме трудилось несколько профессионалов. Фото: Авито

Над каждой деталью в доме трудилось несколько профессионалов. Фото: Авито

Также квартира оснащена полным комплектом мебели и техники, там есть кондиционер, холодильник, стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель и комната под гардероб.

МЕБЕЛЬ ИЗ МРАМОРА И ШЕЛКА

Будущего хозяина ультрасовременной квартиры внутри ждет изготовленная на заказ мебель по лекалам известного итальянского Дома Минотти из шелка, благородный мрамор, раздвижные окна в пол и огромная терраса.

БАССЕЙН С ИОНАМИ СЕРЕБРА

Также на одном из этажей находится шикарный бассейн с системой подогрева, с подсветкой и уникальной безхлорной системой отчистки. Вода в нем обеззараживается благодаря ионам серебра и меди.

Бассейн оснащен специальной системой очистки. Фото: Авито

Бассейн оснащен специальной системой очистки. Фото: Авито

Пентхаус находится в элитном жилом доме, поэтому вместе с квартирой за 167 миллионов будущий владелец бонусом получает личное место для парковки и детскую территорию с аттракционами.

Квартира находится в самом большом комплексе Ялты. Фото: Авито

Квартира находится в самом большом комплексе Ялты. Фото: Авито

Стать обладателем такой роскошной жилплощади, по словам собственника, можно и с использованием ипотечного кредита. Но пока что желающих сделать это не нашлось. В основном, звонят лишь из интереса.

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